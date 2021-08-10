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В отпуск с малышом: нутрициолог рассказала, что точно взять с собой в аптечку

Автор: Татьяна Турчаникова

Отправиться в отпуск с ребенком - совсем не то же самое, что отправиться отдыхать самим по себе. Помимо чемодана с одеждой, обувью и всякими полезными мелочами, нужно взять аптечку буквально на все случаи жизни.

Но не спешите закупаться в аптеке лекарствами.

Холистический нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем Instagram рассказала, какие натуральне средства пригодяться в путешествии с малышом.

Аптечка: что взять с собой в отпуск с малышом

  • Гель алоэ вера - средство после солнечных ванн, облегчает солнечные ожоги.
  • Сбор от ротавируса и куркума - при кишечных инфекциях - снимает симптомы и уничтожает инфекцию за пару часов.
  • Кремы для загара для детей и взрослых с защитой SPF 50 +.
  • Тулси - трава-адаптоген, которая помогает быстрее правиться с джетлагом и адаптироваться к новому климату.

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Аптечка с собой - и все в порядке (фото: pexels.com)

  • Артишок / одуванчик / расторопша - чай, который поможет работе печени при перелете, когда мы подвергаемся большой токсической нагрузке.
  • Эфирное масло лаванды - даже если вы обгорели, масло поможет сделать так, чтобы кожа восстановилась и не облезла.

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Отдыхать с детьми - совсем не одно и то же, что отдыхать самим (фото: pexels.com)

Для этого смешайте гель алоэ вера с 3-7 каплями масла и нанесите на тело. Подходит для отпугивания от комаров и как средство против зуда от укуса насекомых.

  • Масло черного тмина - универсальное лекарство для детей и взрослых от многих болезней (природный антибіотик / обезболивающее / противовирусное средство).

Есть противопоказания.

  • Эфирное масло гвоздики - средство при зубной боли.

Материал носит рекомендательный характер. При любых симптомах стоит обращаться к врачу для постановки четкого диагноза.

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