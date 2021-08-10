В отпуск с малышом: нутрициолог рассказала, что точно взять с собой в аптечку

Аптечка: что взять с собой в отпуск с малышом

Гель алоэ вера - средство после солнечных ванн, облегчает солнечные ожоги.

Сбор от ротавируса и куркума - при кишечных инфекциях - снимает симптомы и уничтожает инфекцию за пару часов.

Кремы для загара для детей и взрослых с защитой SPF 50 +.

Тулси - трава-адаптоген, которая помогает быстрее правиться с джетлагом и адаптироваться к новому климату.

Лечит суставы и защищает от вирусов: нутрициолог дала простой рецепт полезного напитка

Аптечка с собой - и все в порядке (фото: pexels.com)

Артишок / одуванчик / расторопша - чай, который поможет работе печени при перелете, когда мы подвергаемся большой токсической нагрузке.

Эфирное масло лаванды - даже если вы обгорели, масло поможет сделать так, чтобы кожа восстановилась и не облезла.

Натуральные антигистаминные средства: нутрициолог дала список продуктов, которые можно аллергикам

Отдыхать с детьми - совсем не одно и то же, что отдыхать самим (фото: pexels.com)

Для этого смешайте гель алоэ вера с 3-7 каплями масла и нанесите на тело. Подходит для отпугивания от комаров и как средство против зуда от укуса насекомых.

Масло черного тмина - универсальное лекарство для детей и взрослых от многих болезней (природный антибіотик / обезболивающее / противовирусное средство).

Есть противопоказания.

Эфирное масло гвоздики - средство при зубной боли.

Материал носит рекомендательный характер. При любых симптомах стоит обращаться к врачу для постановки четкого диагноза.