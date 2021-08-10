В отпуск с малышом: нутрициолог рассказала, что точно взять с собой в аптечку

Отправиться в отпуск с ребенком - совсем не то же самое, что отправиться отдыхать самим по себе. Помимо чемодана с одеждой, обувью и всякими полезными мелочами, нужно взять аптечку буквально на все случаи жизни.
Но не спешите закупаться в аптеке лекарствами.
Холистический нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем Instagram рассказала, какие натуральне средства пригодяться в путешествии с малышом.
Аптечка: что взять с собой в отпуск с малышом
Гель алоэ вера - средство после солнечных ванн, облегчает солнечные ожоги.
Сбор от ротавируса и куркума - при кишечных инфекциях - снимает симптомы и уничтожает инфекцию за пару часов.
Кремы для загара для детей и взрослых с защитой SPF 50 +.
Тулси - трава-адаптоген, которая помогает быстрее правиться с джетлагом и адаптироваться к новому климату.