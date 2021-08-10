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У відпустку з малюком: нутриціолог розповіла, що точно взяти з собою в аптечку

Автор: Тетяна Турчанікова

Відправитися у відпустку з дитиною - зовсім не те ж саме, що відправитися відпочивати самим по собі. Крім валізи з одягом, взуттям і всякими корисними дрібницями, потрібно взяти аптечку буквально на всі випадки життя.

Але не поспішайте закуповуватися в аптеці ліками.

Холістичний нутриціолог Вероніка Хуснутдінова у своєму Instagram розповіла, які натуральні засоби знадобляться в подорожі з малюком.

Аптечка: що взяти з собою у відпустку з малюком

  • Гель алое вера - засіб після сонячних ванн, полегшує сонячні опіки.
  • Збір від ротавірусу і куркума - при кишкових інфекціях - знімає симптоми і знищує інфекцію за пару годин.
  • Креми для засмаги для дітей і дорослих із захистом SPF 50 +.
  • Тулсі - трава-адаптоген, яка допомагає швидше правитися з джетлагом і адаптуватися до нового клімату.

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Аптечка з собою - і все в порядку (фото: pexels.com)

  • Артишок / кульбаба / розторопша - чай, який допоможе роботі печінки при перельоті, коли ми піддаємося великому токсичному навантаженню.
  • Ефірна олія лаванди - навіть якщо ви обгоріли, масло допоможе зробити так, щоб шкіра відновилася і не облізла.

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Відпочивати з дітьми - зовсім не одне і те ж, що відпочивати самим (фото: pexels.com)

Для цього змішайте гель алое вера з 3-7 краплями масла і нанесіть на тіло. Підходить для відлякування від комарів і як засіб проти свербіння від укусу комах.

  • Масло чорного кмину - універсальні ліки для дітей і дорослих від багатьох хвороб (природний антибіотик / знеболююче / противірусний засіб).

Є протипоказання.

  • Ефірна олія гвоздики - засіб при зубному болю.

Матеріал носить рекомендаційний характер. При будь-яких симптомах варто звертатися до лікаря для постановки чіткого діагнозу.

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