У відпустку з малюком: нутриціолог розповіла, що точно взяти з собою в аптечку

Аптечка: що взяти з собою у відпустку з малюком

Гель алое вера - засіб після сонячних ванн, полегшує сонячні опіки.

Збір від ротавірусу і куркума - при кишкових інфекціях - знімає симптоми і знищує інфекцію за пару годин.

Креми для засмаги для дітей і дорослих із захистом SPF 50 +.

Тулсі - трава-адаптоген, яка допомагає швидше правитися з джетлагом і адаптуватися до нового клімату.

Лікує суглоби і захищає від вірусів: нутриціолог дала простий рецепт корисного напою

Аптечка з собою - і все в порядку (фото: pexels.com)

Артишок / кульбаба / розторопша - чай, який допоможе роботі печінки при перельоті, коли ми піддаємося великому токсичному навантаженню.

Ефірна олія лаванди - навіть якщо ви обгоріли, масло допоможе зробити так, щоб шкіра відновилася і не облізла.

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Відпочивати з дітьми - зовсім не одне і те ж, що відпочивати самим (фото: pexels.com)

Для цього змішайте гель алое вера з 3-7 краплями масла і нанесіть на тіло. Підходить для відлякування від комарів і як засіб проти свербіння від укусу комах.

Масло чорного кмину - універсальні ліки для дітей і дорослих від багатьох хвороб (природний антибіотик / знеболююче / противірусний засіб).

Є протипоказання.

Ефірна олія гвоздики - засіб при зубному болю.

Матеріал носить рекомендаційний характер. При будь-яких симптомах варто звертатися до лікаря для постановки чіткого діагнозу.