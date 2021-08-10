У відпустку з малюком: нутриціолог розповіла, що точно взяти з собою в аптечку

Відправитися у відпустку з дитиною - зовсім не те ж саме, що відправитися відпочивати самим по собі. Крім валізи з одягом, взуттям і всякими корисними дрібницями, потрібно взяти аптечку буквально на всі випадки життя.
Але не поспішайте закуповуватися в аптеці ліками.
Холістичний нутриціолог Вероніка Хуснутдінова у своєму Instagram розповіла, які натуральні засоби знадобляться в подорожі з малюком.
Аптечка: що взяти з собою у відпустку з малюком
Гель алое вера - засіб після сонячних ванн, полегшує сонячні опіки.
Збір від ротавірусу і куркума - при кишкових інфекціях - знімає симптоми і знищує інфекцію за пару годин.
Креми для засмаги для дітей і дорослих із захистом SPF 50 +.
Тулсі - трава-адаптоген, яка допомагає швидше правитися з джетлагом і адаптуватися до нового клімату.