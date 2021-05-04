Если оверсайз надоел: тренды 2021, которые сделают фигуру хрупкой и женственной

Эти тренды 2021 помогут каждой, кто этого захочет, выглядеть хрупкой и женственной, сохраняя, при этом, комфорт и индивидуальность. ⠀

1. Летящие платья полуприлегающего кроя. Высоту пояса и длину выбирайте, отталкиваясь от своей фигуры.

2. Объемный рукав. Этот акцент делает фигуру легче и женственнее.

3. Высокая посадка визуально удлиняет ноги.

4. Юбка на запах "вытягивает силуэт и "съедает" бедра.

5. Костюм-тройка подчеркивает изгибы женской фигуры.

6. Джинсы-слоучи делают силуэт легче и подчеркивают талию.

7. Светлая обувь - не только ньюдовых оттенков.

8. Квадратный мыс уменьшит размер ноги.

Эти тренды помогут выглядеть более женственно (фото: instagram.com/tatvolkova)