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Якщо оверсайз набрид: тренди 2021, які зроблять фігуру тендітною і жіночною

Автор: Тетяна Турчанікова

Деякі люди вважають, що сучасна мода спотворює жіночу фігуру, хтось просто втомився від oversize. Але є прості способи, що працюють, за допомогою яких легко підкреслити достоїнства фігури і відретушувати недоліки.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Тетяна Волкова.

Ці тренди 2021 допоможуть кожній, хто цього захоче, виглядати тендітною і жіночною, зберігаючи, при цьому, комфорт і індивідуальність. ⠀

1. Сукні легкого крою, що ніби-то летять. Висоту пояса і довжину вибирайте, відштовхуючись від своєї фігури.

2. Об'ємний рукав. Цей акцент робить фігуру легшою і жіночнішою.

3. Висока посадка візуально подовжує ноги.

4. Спідниця на запах "витягує" силует і "з'їдає" стегна.

5. Костюм-трійка підкреслює вигини жіночої фігури.

6. Джинси-слоучі роблять силует легшим і підкреслюють талію.

7. Світле взуття - не тільки ньюдових відтінків.

8. Квадратний мис зменшить розмір ноги.

Ці тренди допоможуть виглядати більш жіночно (фото: instagram.com/tatvolkova)

Нагадаємо, раніше стиліст розповіла, які стрижки варто робити в 2021: каре без чубчика і дуже коротке волосся.

Не пропустіть також, стиліст назвала головні кольори літа - від французького синього до аметистового.

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