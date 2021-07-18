Пакуем чемоданы: стилист подсказала, какой минимум вещей точно взять с собой на море

Собираясь на море, мы обычно складываем в чемодан чуть ли не содержимое всего шкафа. И уже в отпуске понимаем, что не воспользовались и половиной из того, что тащили собственноручно в другую страну или на другой конец Украины.
Стилист Татьяна Холодова в своем Instagram назвала, какие вещи точно пригодятся в отпуске на море.
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Что взять из вещей на море (фото: instagram.com/tanya.myname)
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