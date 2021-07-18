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Пакуем чемоданы: стилист подсказала, какой минимум вещей точно взять с собой на море

Автор: Татьяна Турчаникова

Собираясь на море, мы обычно складываем в чемодан чуть ли не содержимое всего шкафа. И уже в отпуске понимаем, что не воспользовались и половиной из того, что тащили собственноручно в другую страну или на другой конец Украины.

Стилист Татьяна Холодова в своем Instagram назвала, какие вещи точно пригодятся в отпуске на море.

Минимальный набор одежды на море

  • Два купальника, один - на вас, другой, постиранный, пока что сохнет.

  • Платье изо льна - и на жару, на пляж, и в ресторан на ужин теплым вечером.
  • Парочка светлых футболок, маек. Отлично смотрятся на слегка загоревшем теле.

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  • Кроп-топ всегда пригодится - и по номеру в отеле ходить, и за кофе утром выскочить.

  • Льняная или хлопковая рубашка - спасе от солнечных ожогов, смотрится стильно и изысканно и с шортами, и с юбкой.

  • Брюки изо льна - лучшее решение для отпуска, удобно, не жарко, кожа дышит.

  • Джинсовые шорты - на пляж и на вечеринку.

  • Аксессуары: шляпа, очки, украшения.

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  • Обычная сумка и сумка на пляж.

  • Обувь: слипоны, сандали, шлепанцы.

Что взять из вещей на море (фото: instagram.com/tanya.myname)

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