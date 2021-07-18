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Пакуємо валізи: стиліст підказала, який мінімум речей точно взяти з собою на море

Автор: Тетяна Турчанікова

Збираючись на море, ми зазвичай складаємо у валізу мало не вміст всієї шафи. І вже у відпустці розуміємо, що не скористалися і половиною з того, що тягли власноруч в іншу країну або на інший кінець України.

Стиліст Тетяна Холодова у своєму Instagram назвала, які речі точно знадобляться у відпустці на морі.

Мінімальний набір одягу на море

  • Два купальника, один - на вас, інший, випраний, поки що сохне.

  • Сукня з льону - і на спеку, на пляж, і в ресторан на вечерю теплим вечором.
  • Парочка світлих футболок, майок. Чудово виглядають на злегка засмаглому тілі.

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  • Кроп-топ завжди стане в нагоді - і по номеру в готелі ходити, і за кавою вранці вискочити.

  • Лляна або бавовняна сорочка - спасе від сонячних опіків, виглядає стильно і вишукано і з шортами, і зі спідницею.

  • Штани з льону - найкраще рішення для відпустки, зручно, не жарко, шкіра дихає.

  • Джинсові шорти - на пляж і на вечірку.

  • Аксесуари: капелюх, окуляри, прикраси.

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  • Звичайна сумка і сумка на пляж.

  • Взуття: сліпони, сандалі, шльопанці.

Що взяти з речей на море (фото: instagram.com/tanya.myname)

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