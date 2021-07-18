Пакуємо валізи: стиліст підказала, який мінімум речей точно взяти з собою на море

Збираючись на море, ми зазвичай складаємо у валізу мало не вміст всієї шафи. І вже у відпустці розуміємо, що не скористалися і половиною з того, що тягли власноруч в іншу країну або на інший кінець України.
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Що взяти з речей на море (фото: instagram.com/tanya.myname)
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