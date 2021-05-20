Пить или не пить: нутрициолог рассказала правду про коллаген в добавках

Если бы пару лет назад мне задали этот вопрос, я бы ответила однозначно: "Не пить". Ведь наш организм способен вырабатывать коллаген самостоятельно. И я бы посоветовала вам увеличить употребление витамина С (с едой или в добавках) для того, чтобы помочь организму выработать собственный коллаген с правильной структурой. Но сейчас я не столь категорична.

Что касается питания, еще лет 50 назад мы употребляли гораздо больше коллагена, ведь он содержится во многих продуктах. И это продукты исключительно животного происхождения.

В 2021-м году картина поменялась. Сегодня:

- Многие отказываются от животных продуктов и становятся вегетарианцами и веганами.

- Большинство перешли с употребления так называемого "цельного куска" мяса на филе и полуфабрикаты.

Но коллаген содержится именно в соединительных тканях, в коже, в костях животных и рыб, которые человек традиционно употреблял в пищу. Часто ли вы берете целую рыбу и варили из нее бульон? Кто из вас ест холодец хотя бы 1 раз в неделю? А хороший наваристый супчик на костях?

Если вы не едите все вышеперечисленное регулярно, то ответ на вопрос "Принимать ли коллаген в добавках?" однозначен: "Да, принимать".

Смотрите на состояние кожи и на свой рацион (фото: pexels.com)

Коллаген действительно может производиться нашим телом, но его производство падает с возрастом. Как и многие процессы в нашем теле, этот процесс замедляется (что, кстати, нормально и естественно).

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Признаки нехватки коллагена:

Ранние морщины,

Истончение волос,

Плохое состояние зубов,

Проблемы с суставами (не обязательно боль, просто хруст, например).

Если у вас имеются перечисленные признаки, но вы хотите сохранить молодость, то без коллагена вам не обойтись. И хотя коллаген - это в большей степени "про выглядеть", решить проблемы с суставами, костями и соединительной тканью он также может помочь.

С какого возраста?

В среднем, лет с 35. Но имеет смысл и раньше, если у вас появились ранние морщины, истончаются волосы и портятся зубы, либо есть язвенные болезни (язва желудка, кишечника).