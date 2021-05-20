Пити чи не пити: нутриціолог розповіла правду про колаген в добавках

Якби пару років тому мені поставили це питання, я б відповіла однозначно: "Не пити". Адже наш організм здатний виробляти колаген самостійно. І я б порадила вам збільшити вживання вітаміну С (з їжею або в добавках) для того, щоб допомогти організму виробити власний колаген з правильною структурою. Але зараз я не настільки категорична.

Що стосується харчування, ще років 50 тому ми вживали набагато більше колагену, адже він міститься в багатьох продуктах. І це продукти виключно тваринного походження.

У 2021-му році картина змінилася. Сьогодні:

- Багато хто відмовляється від тваринних продуктів і стає вегетаріанцем і веганом.

- Більшість перейшли з вживання так званого "цільного шматка" м'яса на філе і напівфабрикати.

Але колаген міститься саме в сполучних тканинах, в шкірі, в кістках тварин і риб, які людина традиційно вживав в їжу. Чи часто ви берете цілу рибу і варите з неї бульйон? Хто з вас їсть холодець хоча б 1 раз на тиждень? А хороший наваристий супчик на кістках?

Якщо ви не їсте все перераховане вище регулярно, то відповідь на питання "Чи приймати колаген в добавках?" однозначний: "Так, приймати".

Дивіться на стан шкіри і на свій раціон (фото: pexels.com)

Колаген дійсно може вироблятися нашим тілом, але його виробництво падає з віком. Як і багато процесів в нашому тілі, цей процес сповільнюється (що, до речі, нормально і природно).

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Ознаки нестачі колагену:

Ранні зморшки,

Витончення волосся,

Поганий стан зубів,

Проблеми з суглобами (не обов'язково біль, просто хрускіт, наприклад).

Якщо у вас є перераховані ознаки, але ви хочете зберегти молодість, то без колагену вам не обійтися. І хоча колаген - це більшою мірою "проб", вирішити проблеми з суглобами, кістками і сполучною тканиною він також може допомогти.

З якого віку?

Приблизно, років з 35. Але має сенс і раніше, якщо у вас з'явилися ранні зморшки, стоншуються волосся і псуються зуби, або є виразкові хвороби (виразка шлунка, кишечника).