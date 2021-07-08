Планируем отпуск: известная актриса назвала красивейшие уголки мира для релакса

Ольга - опытная путешественница, которая посетила уже больше 40-ка стран! Она поделится с читателями пятью красивейшими уголками мира, в которых точно стоит побывать.

Из поездки никогда не возвращаешься прежним (фото: Евгений Лузан)

Из путешествия никогда не возвращаешься прежним. Хорошее путешествие дарит тебе новых людей, знания, интересный опыт и незабываемые впечатления. Говорят, человек растет над собой, когда выходит из зоны комфорта - зоны, где все знакомо. Открывать новые страны и континенты километр за километром - моя страсть! На мой взгляд, я чувствую счастье ярче всего именно в путешествиях и на съемочной площадке.

Коста-Рика

Коста-Рика - маленькое, но очень зеленое государство в Центральной Америке. Кажется, это самый мощный поставщик кислорода на нашей планете, потому что это самая зеленая страна, которую я видела!

Нам с мужем посчастливилось посетить Коста-Рику этой зимой. И тогда проблем со въездом из-за карантина не возникло. Малое количество туристов в стране дает возможность насладиться ее водопадами, вулканами, пляжами и джунглями практически в одиночестве. Отели тоже свободны - выбирай, что хочешь!

Водопады, вулканы, пляжи Коста-Рики влюбят в себя с первого взгляда (фото: Евгений Лузан)

Самое яркое впечатление оставила река, текущая из вулкана Ареналь, температурой с горячую ванну - натуральное джакузи. Она протекает по невероятно красивым джунглям, а вокруг цветы, огромные валуны, пение попугаев и птиц всех возможных размеров и окрасов. Добавьте сюда ленивцев, и вы поймёте, почему я ещё долго буду вспоминать это путешествие, как одно из самых ярких в жизни!

Греция

Если вы любите историю, аккуратные бело-голубые городки, старые ветряные мельницы, вкусные морепродукты и чистейшее море, - значит, вам стоит здесь побывать! Можно совместить Афины, острова (из Афин ходит паром) и обязательно заехать в Метеоры. Последние - это 6 старинных монастырей на верхушках невероятно красивых скал. "Метеора" переводится с греческого как "висящий в воздухе". И это действительно так!

Невероятные пейзажи Греции (фото: Евгений Лузан)

Виды вокруг в прямом смыслеголовокружительные, особенно, если посмотреть вниз. Не пропустите рассвет на одной из скал, а также самый вкусный утренний круассан и кофе из термоса.

Черногория

Мы открывали Черногорию с моря. Тут можно взять в чартер маленькую яхту или катамаран и устроить морское путешествие с друзьями или семьей. Во-первых, это лучший вариант самоизоляции из всех мне известных, а во-вторых, достаточно попасть в бухту Котора, чтобы влюбиться в Черногорию. Горы, море, изумрудная вода, крепости, сказочные городки и вкуснейшая кухня. Кстати, попробуйте местный рыбный суп. Только осторожно - он вызывает привыкание!

Рыбный суп в Черногории вызывает привыкание (фото: Евгений Лузан)

Мальдивы

Я уверена, что эти острова нужно увидеть хотя бы раз в жизни и стоит поспешить, пока уровень Мирового океана у нас не забрал эту возможность. Благодаря полету над Мальдивами я знаю, что такое «всплакнуть от красоты». Для того, чтобы добраться на свой остров из столицы Мале, нужно лететь на маленьком гидросамолёте. Высота полёта гораздо ниже боинга и даёт возможность увидеть по истине захватывающую картину - потрясающие атоллы сверху.

Свежие кокосы и прозрачная вода Мальдивов (фото: Евгений Лузан)

А дальше вы попадаете в тропическую сказку с песком, как сахарная пудра, свежими кокосами, которые катятся под ноги, и бирюзовой теплой водой. Тут можно поплавать с разными акулами: маленькими рифовыми и огромными великанами - китовыми акулами. Лето - низкий сезон на Мальдивах, но погода балует солнцем, а отели - пониженными ценами.

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США

Если Штаты, то, конечно же, road trip (ред. - дорожное путешествие). Путешествуя по Америке на машине, можно увидеть каньоны, водопады, пустыни, соляные долины, дамбы, пляжи, маленькие городки, наполненные шармом и харизмой одноэтажной Америки, и не только. Каждую минуту тебя не покидает ощущение, что ты в кино. Мои любимые Штаты для путешествия - Флорида, Калифорния, Невада, Юта, Аризона и, конечно, Нью-Йорк. Включайте кантри и не ленитесь останавливаться во всех национальных парках. Ведь в каждом из них вас ждёт что-то удивительное!

Романтика road trip в США (фото: Евгений Лузан)