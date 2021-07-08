Плануємо відпустку: відома актриса назвала найгарніші куточки світу для релаксу

Ольга - досвідчена мандрівниця, яка відвідала вже більше 40-ка країн! Вона поділилася п'ятьма найкрасивішими куточками світу, в яких точно варто побувати.

З поїздки ніколи не повертаєшся колишнім (фото: Євгеній Лузан)

З подорожі ніколи не повертаєшся колишнім. Хороша подорож дарує тобі нових людей, знання, цікавий досвід і незабутні враження. Кажуть, людина росте над собою, коли виходить із зони комфорту - зони, де все знайоме. Відкривати нові країни й континенти кілометр за кілометром - моя пристрасть! На мій погляд, я відчуваю щастя найяскравіше саме в подорожах і на знімальному майданчику.

Коста-Ріка

Коста-Ріка - маленька, але дуже зелена держава в Центральній Америці. Здається, це найпотужніший постачальник кисню на нашій планеті, тому що це найбільш зелена країна, яку я бачила! Нам з чоловіком пощастило відвідати Коста-Ріку цієї зими. І тоді проблем із в'їздом через карантин не виникло. Мала кількість туристів у країні дає можливість насолодитися її водоспадами, вулканами, пляжами й джунглями практично на самоті. Готелі теж вільні - обирай, що хочеш!

Водоспади, вулкани, пляжі Коста-Ріки закохують у себе з першого погляду (фото: Євгеній Лузан)

Найяскравіше враження залишила річка, що тече з вулкана Ареналь, температурою гарячої ванни - натуральне джакузі. Вона протікає неймовірно красивими джунглями, а навколо квіти, величезні валуни, спів папуг і птахів усіх можливих розмірів та забарвлень. Додайте сюди лінивців, і ви зрозумієте, чому я ще довго буду згадувати цю подорож, як одну з найяскравіших у житті!

Греція

Якщо ви любите історію, охайні біло-блакитні містечка, старі вітряки, смачні морепродукти та чистісінькеморе, - значить, вам варто тут побувати! Можна поєднати Афіни, острови (з Афін ходить паром) і обов'язково заїхати в Метеори. Останні - це 6 старовинних монастирів на верхівках неймовірно красивих скель. "Метеора" перекладається з грецької як "той, що висить у повітрі". І це дійсно так! Види навколо в прямому сенсі запаморочливі, особливо, якщо подивитися вниз. Не пропустіть світанок на одній зі скель, а також найсмачніший ранковий круасан і каву з термоса.

Неймовірні пейзажі Греції (фото: Євгеній Лузан)

Чорногорія

Ми відкривали Чорногорію з моря. Тут можна взяти в чартер маленьку яхту або катамаран і влаштувати морську подорож з друзями або родиною. По-перше, це найкращий варіант самоізоляції з усіх мені відомих, а по-друге, досить потрапити в бухту Котора, щоб закохатися в Чорногорію. Гори, море, смарагдова вода, фортеці, казкові містечка та смачнісінька кухня. До речі, спробуйте місцевий рибний суп. Тільки обережно - він викликає звикання!

Рибний суп в Чорногорії викликає звикання (фото: Євген Лузан)

Мальдіви

Я впевнена, що ці острови потрібно побачити хоча б раз у житті й варто поквапитися, поки рівень Світового океану в нас не забрав цю можливість. Завдяки польоту над Мальдівами я знаю, що таке "сплакнути від краси". Для того, щоб дістатися на свій острів зі столиці Мале, потрібно летіти на маленькому гідролітаку. Висота польоту набагато нижча боїнга та дає можливість побачити істинно захоплюючу картину - приголомшливі атоли зверху.

Свіжі кокоси і прозора вода Мальдівів (фото: Євгеній Лузан)

А далі ви потрапляєте до тропічної казки з піском, як цукрова пудра, свіжими кокосами, які котяться під ноги, та бірюзовою теплою водою. Тут можна поплавати з різними акулами: маленькими рифовими тагігантськими велетнями - китовими акулами. Літо - низький сезон на Мальдівах, але погода балує сонцем, а готелі - зниженими цінами.

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США

Якщо Штати, то, звичайно ж, road trip (ред. - дорожня подорож). Подорожуючи Америкою на машині, можна побачити каньйони, водоспади, пустелі, соляні долини, дамби, пляжі, маленькі містечка, наповнені шармом і харизмою одноповерхової Америки, й не тільки. Щохвилини тебе не покидає відчуття, що ти в кіно. Мої улюблені Штати для подорожі - Флорида, Каліфорнія, Невада, Юта, Аризона та, звичайно, Нью-Йорк. Вмикайте кантрі та не лінуйтеся зупинятися в усіх національних парках. Адже в кожному з них на вас чекає щось дивовижне!

Романтика road trip в США (фото: Євгеній Лузан)