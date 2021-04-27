Победитель "Голосу країни 2021" показал дом, в котором выиграл квартиру

Но, похоже, переехать в столицу из Ивано-Франковской области певец сможет не скоро, поскольку дом находится на стадии строительства.

Сергей Лазановский показал новострой, в котором находится его квартира (фото: instagram.com/s.lazanovskyi_ridnyi)

"Квартирка", - так Лазановский подписал свою публикацию.

После победы Сергей признался, что всю ночь не спал, и эмоции его переполняли. Он до сих пор не верит в то, что произошло.

Парень также рассказал, что во время участия в шоу носил особый талисман и показал его. Перед проектом он сам сделал себе браслет и решил копить в нем всю энергию, которая поможет прийти к победе.

Потом он отказался от этой идеи. Он признался, что когда-то коллега по театру подарила кулончик в виде ангелочка, и он стал для него настоящим талисманом, который приносит удачу.

У Нади и Сергея есть планы, но раскрывать их певица пока не собирается. Известно, что 1 мая она поедет со своим мужем Владимиром Дантесом в гости к Сергею Лазановскому в село Попельники.

Напомним, что еще на этапе "слепых прослушиваний" Дорофеева пообещала приехать к Лазановскому домой, если он выберет ее команду.