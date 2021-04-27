Переможець "Голосу країни 2021" показав будинок, в якому виграв квартиру

Але, схоже, переїхати в столицю з Івано-Франківської області співак зможе не скоро, оскільки будинок знаходиться на стадії будівництва.

Сергій Лазановський показав новобудову, в якій знаходиться його квартира (фото: instagram.com/s.lazanovskyi_ridnyi)

"Квартирка", - так Лазановський підписав свою публікацію.

Після перемоги Сергій зізнався, що всю ніч не спав, і емоції Його переповнювали. Він досі не вірить у те, що сталося.

Хлопець також розповів, що під час участі в шоу носив особливий талісман і показав його. Перед проєктом він сам зробив собі браслет і вирішив збирати в ньому всю енергію, яка допоможе прийти до перемоги.

Потім він відмовився від цієї ідеї. Він зізнався, що колись колега по театру подарувала кулончик у вигляді янголятка, і він став для нього справжнім талісманом, який приносить удачу.

У Наді і Сергія є плани, але розкривати їх співачка поки не збирається. Відомо, що 1 травня вона поїде зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом в гості до Сергія Лазановського в село Попільники.

Нагадаємо, що ще на етапі "сліпих прослуховувань" Дорофєєва пообіцяла приїхати до Лазановського додому, якщо він вибере її команду.