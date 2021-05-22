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Подходит всем: стилист показала, с чем сочетать зеленый цвет летом 2021

Автор: Татьяна Турчаникова

Это лето навсегда останется у нас в памяти не только зелеными пикниками, а еще и зелеными образами модниц. Все - потому, что зеленый будет по-настоящему в тренде.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Зоя Панина.

Кто-то уже добавил 50 оттенков хвойно-лиственного в свой гардероб и раскрасил ленту яркими сочетаниями. А кто-то пока еще присматривается - и не может расстаться с любимым нюдом.

  • Самое горячее сочетание - зеленый с оранжевым.
  • Если хочется, но колется, можно начать свой роман с зеленым с аксессуаров. Потихоньку внедряем в гардероб зеленый сумки, обувь, ремни и очки. А затем переходим к тяжелой артиллерии.
  • А если вам не идет зеленый? Такого просто не может быть! Возможно, вы еще не нашли свой оттенок. Поверьте, у каждой из нас есть собственный зеленый цвет, который выведет лук в и соберет миллионы лайков.

От биркенштоков до мюлей: шпаргалка по актуальной летней обуви 2021

Как создать топовый лук при помощи зеленого цвета.

Формулы цвета

  • Зеленый и бежевый

  • Зеленый и синий

  • Зеленый и розовый

  • Зеленый и оранжевый

  • Зеленый и фиолетовый

  • Зеленый и черный

  • Зеленый и желтый

  • Зеленый и серый

Формулы цвета от стилиста (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Напомним, стилист рассказала, что тотал-деним будет особенно модным этим летом.

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