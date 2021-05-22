Подходит всем: стилист показала, с чем сочетать зеленый цвет летом 2021

Это лето навсегда останется у нас в памяти не только зелеными пикниками, а еще и зелеными образами модниц. Все - потому, что зеленый будет по-настоящему в тренде.
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Зоя Панина.
Кто-то уже добавил 50 оттенков хвойно-лиственного в свой гардероб и раскрасил ленту яркими сочетаниями. А кто-то пока еще присматривается - и не может расстаться с любимым нюдом.
От биркенштоков до мюлей: шпаргалка по актуальной летней обуви 2021
Как создать топовый лук при помощи зеленого цвета.
Формулы цвета от стилиста (фото: instagram.com/ya_zoya_)
Напомним, стилист рассказала, что тотал-деним будет особенно модным этим летом.