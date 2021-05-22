Підходить всім: стиліст показала, з чим поєднувати зелений колір влітку 2021

Це літо назавжди залишиться у нас в пам'яті не тільки зеленими пікніками, а ще й зеленими образами модниць. Все - тому, що зелений буде по-справжньому в тренді.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Зоя Паніна.
Хтось вже додав 50 відтінків хвойно-листяного в свій гардероб і розфарбував стрічку яскравими поєднаннями. А хтось поки ще придивляється - і не може розлучитися з улюбленим нюдом.
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Формули кольору від стиліста (фото: instagram.com/ya_zoya_)
Нагадаємо, стиліст розповіла, що тотал-денім буде особливо модним цього літа.