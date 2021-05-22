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Підходить всім: стиліст показала, з чим поєднувати зелений колір влітку 2021

Автор: Тетяна Турчанікова

Це літо назавжди залишиться у нас в пам'яті не тільки зеленими пікніками, а ще й зеленими образами модниць. Все - тому, що зелений буде по-справжньому в тренді.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Зоя Паніна.

Хтось вже додав 50 відтінків хвойно-листяного в свій гардероб і розфарбував стрічку яскравими поєднаннями. А хтось поки ще придивляється - і не може розлучитися з улюбленим нюдом.

  • Найгарячіше поєднання - зелений з помаранчевим.
  • Якщо хочеться, але колеться, можна почати свій роман з зеленим з аксесуарів. Потихеньку впроваджуємо в гардероб зелений сумки, взуття, ремені і окуляри. А потім переходимо до важкої артилерії.
  • А якщо вам не йде зелений? Такого просто не може бути! Можливо, ви ще не знайшли свій відтінок. Повірте, у кожної з нас є власний зелений колір, який виведе лук в і збере мільйони лайків.

Від біркенштоків до мюлей: шпаргалка з актуального літнього взуття 2021

Як створити топовий лук за допомогою зеленого кольору.

Формули кольору

  • Зелений і бежевий

  • Зелений і синій

  • Зелений і рожевий

  • Зелений і помаранчевий

  • Зелений і фіолетовий

  • Зелений і чорний

  • Зелений і жовтий

  • Зелений і сірий

Формули кольору від стиліста (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Нагадаємо, стиліст розповіла, що тотал-денім буде особливо модним цього літа.

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