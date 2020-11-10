Похолодание будет сильным: стоит ли украинцам ждать первого снега уже в ноябре

Погода в Украине в ближайшие дни будет холодной и температура воздуха будет стремительно опускаться. Антициклон принес в страну сухую погоду, но вероятны сильный штормовой ветер и туманы.

Синоптик Наталка Диденко рассказала, стоит ли ожидать вместе с сильным похолоданием первого снега уже в середине ноября. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Антициклон и завтра, и послезавтра, и до конца недели, как минимум, будет определять погоду в Украине. Сухую погоду. То есть, никаких серьезных дождей или снег не прогнозируется. Я вспомнила про снег, так, как если бы синоптическая ситуация указывала на вероятность осадков, то снег мог бы быть – ведь идет похолодание", - успокоила Диденко жителей Украины.

Карта погоды

Она отметила, что температура воздуха до конца недели будет ежедневно опускаться и ночью ожидаются первые серьезные морозы в большинстве областей.

"В ночные часы температура воздуха еще будет колебаться от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла, а завтра днем будет не выше +3 +9 градусов. Теплее на несколько градусов будет разве что в Крыму и на Закарпатье, +8 +12 градусов. Местами будут бродить туманы, они никуда не исчезают – это как раз их сезон", - сообщила синоптик.

В Киеве, по прогнозу Диденко, столбики термометров также будут сползать вниз и днем в среду ожидается около +5 градусов. Осадки в столице не ожидаются.

"В дальнейшем похолодание укрепится, антициклональный характер погоды удержится, будет без осадков, с периодическими туманами", - предупредила Диденко.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украину движется резкое понижение температуры воздуха до минусов.

А также рассказывали о том, какие области Украины первыми накроет сильным похолоданием.