Похолодання буде сильним: чи варто українцям чекати першого снігу вже в листопаді

Погода в Україні найближчими днями буде холодною і температура повітря буде стрімко опускатися. Антициклон приніс в країну суху погоду, але ймовірні сильний штормовий вітер і тумани.

Синоптик Наталка Діденко розповіла, чи варто очікувати разом з сильним похолоданням першого снігу вже в середині листопада. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Антициклон і завтра, і післязавтра, і до кінця тижня, як мінімум, буде визначати погоду в Україні. Суху погоду. Тобто, ніяких серйозних дощів чи сніг не прогнозується. Я згадала про сніг, так, якби синоптична ситуація вказувала на імовірність опадів, то сніг міг би бути – адже йде похолодання", - заспокоїла Діденко жителів України.

Карта погоди

Вона зазначила, що температура повітря до кінця тижня буде щодня опускатися і вночі очікуються перші серйозні морози в більшості областей.

"У нічні години температура повітря буде коливатися від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла, а завтра вдень буде не вище +3 +9 градусів. Тепліше на кілька градусів буде хіба що в Криму і на Закарпатті +8 +12 градусів. Місцями будуть бродити тумани, вони нікуди не зникають – це як раз їх сезон", - повідомила синоптик.

У Києві, за прогнозом Діденко, стовпчики термометрів також будуть сповзати вниз і вдень у середу очікується близько +5 градусів. Опади у столиці не очікуються.

"Надалі похолодання зміцниться, антициклональний характер погоди утримається, буде без опадів, з періодичними туманами", - попередила Діденко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україну рухається різке пониження температури повітря до мінусів.

А також розповідали про те, які області України першими накриє сильним похолоданням.