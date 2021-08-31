Допоможе продовжити молодість: нутриціолог розповіла, чим снідати для гормонального балансу
Анна Біоторіум (instagram.com/biotorium)
Гормональний баланс - основа молодості і здоров'я жінки. Як привести в норму гормональну систему в домашніх умовах?
Наприклад, починати ранок з корисного сніданку, поділилася в своєму Instagram нутриціолог Анна Біоторіум.
Їжа, яка допоможе гормонам залишатися в балансі (фото: instagram.com/biotorium)
Каша для гормонального балансу: рецепт
Інгредієнт:
- 1 ст. л. дхі
- 3 ст. л. меленого конопляного насіння
- 200 грам гарбузового пюре
- 4 ст. л. жирного кокосового молока (можна додати більше, якщо хочете більш рідку консистенцію)
- жменя чорниці
- 1 ст. л. гарбузового насіння (щоб посипати зверху).
- 1 ст. л. кокосового масла
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Приготування:
- Розігріти дхі в невеликій каструльці на слабкому вогні.
- Додати гарбузове пюре і молоко, варити хвилин 10 на слабкому вогні, потім додати конопляне насіння і варити ще хвилини 3-5, щоб прогріти насіння.
- Потім додати чіа, кокосове масло і чорницю, перемішати і дати настоятися хвилин 5-10.
- При подачі посипати гарбузовим насінням.
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