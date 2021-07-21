Может привести к инсульту: нутрициолог предупредила, чем нельзя заниматься в жару

Высокая температура воздуха - это не просто "некомфортно", весь организм может серьезно страдать в жару, поэтому его необходимо поддерживать всеми доступными способами.
Нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем Instagram рассказала, как помочь организму пережить жару и чего категорически нельзя делать, пока температура не спадет.
При высокой температуре воздуха:
Жара может привести:
В группе риска: дети, беременные, пожилые, пациенты с заболеваниями сердца, сосудов, эндокринной патологией, онкологией.⠀
- Охлаждать организм любыми способами:
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- Предотвращать обезвоживание:
- Употреблять легкую пищу: холодные супы (окрошка, свекольник, гаспачо), салаты из свежих овощей.
- Пить зеленые смузи и соки.
- Не наносить на тело и лицо косметические средства - поры должны дышать.
- Не носить бюстгальтер, давящую, синтетическую одежду.
- Откажитесь от спортивных нагрузок в дневное время: они увеличивают теплообмен и усугубляют обезвоживание.
- Любая работа вниз головой (например, в огороде), при предрасположенности к сердечнососудистым заболеваниям может привести к инсульту.
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