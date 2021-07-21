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Может привести к инсульту: нутрициолог предупредила, чем нельзя заниматься в жару

Автор: Татьяна Турчаникова

Высокая температура воздуха - это не просто "некомфортно", весь организм может серьезно страдать в жару, поэтому его необходимо поддерживать всеми доступными способами.

Нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем Instagram рассказала, как помочь организму пережить жару и чего категорически нельзя делать, пока температура не спадет.

При высокой температуре воздуха:

  • Нарушается водно- солевой обмен организма
  • Ухудшается питание клеток мозга, сердца, сосудов
  • Учащается пульс, компенсаторно урежается дыхание
  • Повышается температура тела
  • Снижается АД и мочеиспускание

Жара может привести:

  • к головокружению, тошноте, обмороку, потере сознания
  • отекам
  • судорогам
  • при сердечно-сосудистых заболеваниях - к инфаркту, инсульту
  • образованию тромбов
  • потерк концентрации и снижению работоспособности
  • нарушениям сна
  • дисфункции надпочечников

В группе риска: дети, беременные, пожилые, пациенты с заболеваниями сердца, сосудов, эндокринной патологией, онкологией.⠀

В жару нужно спасать свой организм всеми возможными способами (фото: https://www.pexels.com)

Как помочь организму в жару

- Охлаждать организм любыми способами:

  • принимать 4-5 раз в день душ комнатной температуры (ни в коем случае не холодный - резкий перепад температуры провоцирует спазм сосудов),
  • есть охлаждающие продукты: фрукты, авокадо,
  • пить настои: мята, мелисса, розмарин, холодный каркадэ,
  • по возможности, быть с мокрой головой.

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- Предотвращать обезвоживание:

  • пить чистую воду - большую часть утром и вечером, когда идет запас воды в организме,
  • для баланса электролитов - кокосовая вода, минеральная вода с содержанием К, Mg, Ca, а также зеленые соки (в них можно добавить немного соли и меда),
  • употребляйте ягоды и овощи с повышенным содержанием воды (помидор, огурец, арбуз),

- Употреблять легкую пищу: холодные супы (окрошка, свекольник, гаспачо), салаты из свежих овощей.

- Пить зеленые смузи и соки.

- Не наносить на тело и лицо косметические средства - поры должны дышать.

- Не носить бюстгальтер, давящую, синтетическую одежду.

- Откажитесь от спортивных нагрузок в дневное время: они увеличивают теплообмен и усугубляют обезвоживание.

- Любая работа вниз головой (например, в огороде), при предрасположенности к сердечнососудистым заболеваниям может привести к инсульту.

Раньше нутрициолог рассказала неизвестную правду о фруктозе, не стоит ее употреблять в пищу.

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