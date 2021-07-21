Може призвести до інсульту: нутриціолог попередила, чим не можна займатися в спеку

Висока температура повітря - це не просто "некомфортно", весь організм може серйозно страждати в спеку, тому його необхідно підтримувати всіма доступними способами.
Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова у своєму Instagram розповіла, як допомогти організму пережити спеку і чого категорично не можна робити, поки температура не спаде.
При високій температурі повітря:
Спека може призвести:
У групі ризику: діти, вагітні, літні, пацієнти із захворюваннями серця, судин, ендокринною патологією, онкологією.⠀
- Охолоджувати організм будь-якими способами:
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- Запобігати зневодненню:
- Вживати легку їжу: холодні супи (окрошка, борщ, гаспачо), салати зі свіжих овочів.
- Пити зелені смузі і соки.
- Не наносити на тіло і обличчя косметичні засоби - пори повинні дихати.
- Не носити бюстгальтер, що давить, синтетичний одяг.
- Відмовтеся від спортивних навантажень в денний час: вони збільшують теплообмін і посилюють зневоднення.
- Будь-яка робота вниз головою (наприклад, в городі), при схильності до серцево-судинних захворювань може привести до інсульту.
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