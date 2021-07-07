По пунктам: врач рассказала, по каким признакам можно заподозрить у себя паразитов

Паразитоз может протекать безсимптомно, либо его признаки могут ошибочно расшифровываться, как что-то другое.
Врач Катерина Григорьева в своем Instagram перечислила основне симптомы, с которыми можно свериться, чтобы понять, есть в организме паразиты или нет.
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Самое главное - не волноваться, стресс никому здоровья не добавляет. Паразиты есть у каждого. Если организм здоров, хорошо работают ЖКТ и печень, налажен желчеотток, хорошая кислотность желудочного сока, эти сожители не смогут принести вреда.
Если кажется, что все признаки совпали, стоит обратиться к специалисту, который поможет выяснить, паразитоз ли это на самом деле - и назначит лечение.
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