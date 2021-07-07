По пунктах: лікар розповіла, за якими ознаками можна запідозрити у себе паразитів

За якими ознаками можна запідозрити у себе паразитів?

спастичні болі і різь в кишечнику

погано піддаються лікуванню гастрити

епізодичні прояви алергії

часті головні болі

нудота

стану дефіцитів по вітамінам, мікроелементам і нутрієнтам.

Харчування та добавки: нутриціолог дала поради, як швидше відновитися після коронавірусу

Як виявити паразитів навіть без аналізів - лікар назвала симптоми (фото: pexels)

Що робити, якщо ви запідозрили у себе паразитів

Найголовніше - не хвилюватися, стрес нікому здоров'я не додає. Паразити є у кожного. Якщо організм здоровий, добре працюють шлунково-кишковий тракт і печінка, налагоджений жовчевідтік, хороша кислотність шлункового соку, ці співмешканці не зможуть принести шкоди.

Якщо здається, що всі ознаки збіглися, варто звернутися до фахівця, який допоможе з'ясувати, чи паразитоз чи це насправді - і призначить лікування.