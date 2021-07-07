По пунктах: лікар розповіла, за якими ознаками можна запідозрити у себе паразитів

Паразитоз може протікати безсимптомно, або його ознаки можуть помилково розшифровуватися, як щось інше.
Лікар Катерина Григор'єва у своєму Instagram перерахувала основні симптоми, з якими можна звіритися, щоб зрозуміти, є в організмі паразити чи ні.
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Як виявити паразитів навіть без аналізів - лікар назвала симптоми (фото: pexels)
Найголовніше - не хвилюватися, стрес нікому здоров'я не додає. Паразити є у кожного. Якщо організм здоровий, добре працюють шлунково-кишковий тракт і печінка, налагоджений жовчевідтік, хороша кислотність шлункового соку, ці співмешканці не зможуть принести шкоди.
Якщо здається, що всі ознаки збіглися, варто звернутися до фахівця, який допоможе з'ясувати, чи паразитоз чи це насправді - і призначить лікування.
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