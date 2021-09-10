Распространенная проблема: топ-6 советов психолога, как вернуть страсть в отношениях

Ребенок много меняет в отношениях между мужчиной и женщиной (фото: pexels.com)

Это достаточно распространенная проблема в отношениях, по которой разрушается около 70 % пар. Порядок в семье будет только в том случае, когда женщина выстраивает такую ​​иерархию: я - сама для себя, мой муж - для меня и только потом - дети.

При этом очень важно оставаться женщиной и любовницей-женщиной для своего мужчины, а не придерживаться только одной функции - мамы, - комментирует психологиня.

Эксперт дала ценные советы, как действовать, если чувствуете, что отношения с мужем становятся холоднее:

позаботьтесь о том, что делает вас счастливым: встреча с подругами, прочитанные книги, смотреть фильмы, заниматься любимой работой;

верните себе женственность: обновить гардероб, порадуйте себя новеньким аксессуаром, а еще лучше - посетите магазин женского белья с целью заново удивить своего любимого;

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ищите что-то новое в своем партнере: проблемы начинаются тогда, когда мы смотрим на своего партнера, как на открытую книгу. Ищите в нем что-то новое, ведь все мы меняемся и развиваемся;

будьте откровенны: не молчите о своих потребностях и желания, в частности интимные. Раскрывайтесь же, как новый человек, и замечайте изменения в людях, которые вас окружают;

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Страсть можно вернуть (фото: pexels.com)

устройте с мужем свидание: место не имеет значения - это будет ресторан, парк или лес. Но сделайте акцент на том, что вы идете на свидание;

пишите друг другу романтические сообщения, это поможет поддерживать страсть.