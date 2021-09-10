Распространенная проблема: топ-6 советов психолога, как вернуть страсть в отношениях

Эта проблема волнует многих молодых родителей: что делать, если после рождения ребенка остыли чувства между супругами.
Ответить на этот вопрос попыталась психологиня и коуч Елена Адамова в программе "Утро с Украиной" на канале "Украина".
Это достаточно распространенная проблема в отношениях, по которой разрушается около 70 % пар. Порядок в семье будет только в том случае, когда женщина выстраивает такую иерархию: я - сама для себя, мой муж - для меня и только потом - дети.
При этом очень важно оставаться женщиной и любовницей-женщиной для своего мужчины, а не придерживаться только одной функции - мамы, - комментирует психологиня.
Эксперт дала ценные советы, как действовать, если чувствуете, что отношения с мужем становятся холоднее:
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Страсть можно вернуть (фото: pexels.com)
Помните: хоть рождение ребенка - это и кризис в отношениях, зато кризис - это шанс вывести отношения на новый уровень. Развивайтесь, узнавайте друг друга и получайте удовольствие.
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