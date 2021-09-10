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Розповсюджена проблема: топ-6 порад психологині, як повернути пристрасть у стосунках

Автор: Тетяна Турчанікова

Ця проблема хвилює багатьох молодих батьків: що робити, якщо після народження дитини охололи почуття між чоловіком та дружиною.

Відповісти на це питання спробувала психологиня та коуч Олена Адамова в програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

Дитина багато міняє, та це не перешкода пристрасті (фото: pexels.com)

Це достатньо розповсюджена проблема у стосунках, через яку руйнується близько 70 % пар. Порядок у родині буде лише в тому випадку, коли жінка вибудовує таку ієрархію: я - сама для себе, мій чоловік - для мене і аж потім - діти.

При цьому дуже важливо залишатись жінкою і коханкою-жінкою для свого чоловіка, а не дотримуватись лише однієї функції - мами», - коментує психологиня.

Експертка дала цінні поради, як діяти, якщо відчуваєте, що стосунки з чоловіком стають холоднішими:

  • подбайте про те, що робить вас щасливою: зустріч з подругами, прочитання книжки, дивитись фільми, займатись улюбленою роботою;
  • поверніть собі жіночність: оновіть гардероб, порадуйте себе новеньким аксесуаром, а ще краще - відвідайте магазин жіночої білизни з ціллю заново здивувати свого коханого;

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  • шукайте щось нове в своєму партнері: проблеми починаються тоді, коли ми дивимось на свого партнера, як на відкриту книгу. Шукайте в ньому щось нове, адже всі ми змінюємось і розвиваємося;
  • будьте відвертими: не мовчіть про свої потреби та бажання, зокрема інтимні. Розкривайтесь самі, як нова людина, і помічайте зміни в людях, які вас оточують;

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Пристрасть можно повернути (фото: pexels.com)

  • влаштуйте з чоловіком побачення: місце не має значення - це буде ресторан, парк чи ліс. Але зробіть акцент на тому, що ви йдете на побачення;
  • пишіть одне одному романтичні повідомлення: це допоможе підтримувати пристрасть.

Пам'ятайте: хоч народження дитини - це і криза у відносинах, зате криза - це шанс вивести відносини на новий рівень. Розвивайтеся, дізнавайтеся один одного і отримуйте задоволення.

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