Розповсюджена проблема: топ-6 порад психологині, як повернути пристрасть у стосунках

Ця проблема хвилює багатьох молодих батьків: що робити, якщо після народження дитини охололи почуття між чоловіком та дружиною.
Відповісти на це питання спробувала психологиня та коуч Олена Адамова в програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна".
Це достатньо розповсюджена проблема у стосунках, через яку руйнується близько 70 % пар. Порядок у родині буде лише в тому випадку, коли жінка вибудовує таку ієрархію: я - сама для себе, мій чоловік - для мене і аж потім - діти.
При цьому дуже важливо залишатись жінкою і коханкою-жінкою для свого чоловіка, а не дотримуватись лише однієї функції - мами», - коментує психологиня.
Експертка дала цінні поради, як діяти, якщо відчуваєте, що стосунки з чоловіком стають холоднішими:
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Пристрасть можно повернути (фото: pexels.com)
Пам'ятайте: хоч народження дитини - це і криза у відносинах, зате криза - це шанс вивести відносини на новий рівень. Розвивайтеся, дізнавайтеся один одного і отримуйте задоволення.
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