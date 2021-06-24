От ремня до часов: стилист показала, что девушке купить в мужском отделе на лето

Составила для вам список вещей летнего гардероба, которые можно приобрести в мужском отделе, либо одолжить у мужа / парня. Так как зачастую мужские отделы радуют лучшим качеством, а вещи - отсутствием лишнего декора / принта.

Что позаимствовать в шкафу у парня или в мужском отделе на лето 2021

Кепка. Бейсолки - на пике опулярности, в мужском отделе они обычно лаконичные и стильные.

Ремень. С ремнем - та же история, как правило, на мужских ремнях есть лаконичная пряжка и нет стразов, декора в виде цветов и бабочек, что делает их стильными и актуальными для любого наряда. ​​​Базовые футболки и рубашки. Белые, черные, оверсайз, без надписей, не об этом ли мы мечтаем, когда ходим по магазинам и сайтам в поисках базового гардероба.

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Пиджак, в том числе - джинсовый. Если ищете лаконичную модель да еще и оверсайз, иногда стоит обратиться к мужскому гардеробу.​​​​​​​

Часы. Кто из вас не любовался его часами? Не хотим вас разочаровать, но то, что любимый добровольно отдаст свои часы - под большим сомнением, но вот купить такие же, - почему бы и нет?

Что из мужского гардероба пригодится женщине (фото: instagram.com/stilnodostupno)