Від ременя до годинника: стиліст показала, що дівчині купити в чоловічому відділі на літо

Склала для вас список речей літнього гардеробу, які можна придбати в чоловічому відділі, або позичити у чоловіка / хлопця. Найчастіше чоловічі відділи радують кращою якістю, а речі - відсутністю зайвого декору / принта.

Що запозичити в шафі у хлопця або в чоловічому відділі на літо 2021

Кепка. Бейсолки - на піку опулярності, в чоловічому відділі вони зазвичай лаконічні і стильні.

Ремінь. З ременем - та ж історія, як правило, на чоловічих ременях є лаконічна пряжка і немає стразів, декору у вигляді квітів і метеликів, що робить їх стильними і актуальними для будь-якого вбрання. ​​​Базові футболки та сорочки. Білі, чорні, оверсайз, без написів, чи не про це ми мріємо, коли ходимо по магазинах і сайтах в пошуках базового гардероба.

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Піджак, в тому числі - джинсовий. Якщо шукаєте лаконічну модель та ще й оверсайз, іноді варто звернутися до чоловічого гардеробу.

Години. Хто з вас не милувався його годинником? Не хочемо вас розчарувати, але те, що улюблений добровільно віддасть свій годинник, - під великим сумнівом, але ось купити такий же - чому б і ні?

Що з чоловічого гардероба стане в нагоді жінці (фото: instagram.com/stilnodostupno)