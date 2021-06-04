Секрет идеальной фигуры: диетолог рассказала, почему от жиров не толстеют

Давайте сравним жиры с углеводами. А для примера возьмем булку (любую, даже полезную - цельнозерновую) и орешки.

Калории из булки усвоятся очень быстро, а телу почти не придется трудиться, чтобы добыть их.

А вот чтобы добыть калории из орехов, организму поидется затратить приличное количество энергии.

Если в орехах, например, 500 килокалорий, а на их расщепление нам надо 200, то калорийность уже снижается аж до 300. Улавливаете, куда я клоню? Именно. Калории калориям рознь.

Калории в орехах и калории в жирах - разные (фото: pexels.com)

Усвоение калорий:

Булка, будьте уверены, полностью расщепится и пойдет на покрытие энергетических затрат.

Минимум 10% орехов выйдет из вас вместе со всем остальным. А то и большее количество - это уже зависит от вашего пищеварения и качества его работы.

Поэтому если вы съели 30 грамм орехов, то усвоются из них максимум 23 грамма. Итого, калорийность рациона из орехов в понимании "съел - сжег" стремительно снижается.

Куда идут калории из углеводов:

Поступают в клетки в виде глюкозы.

Откладываются в виде жира. Все!

На что идут калории из жиров:

Построение клеток.

Производство гормонов.

Производство холестерина (а он нам жизненно необходим!).

Другие важные функции.

А уже потом все, что останется от поступивших жиров, пойдет на обеспечение энергии.

Жиры в принципе усваиваются дольше и сложнее. Для их расщепления необходимо множество пищеварительных ферментов и времени. А если у вас не хватает ферментов или понижена кислотность желудка, то усвоить их полностью вам будет еще сложнее.⠀

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Да, конечно, если у вас будет перебор чего угодно, хоть жиров, хоть углеводов, хоть белка, все это неизменно отложится в виде жировых запасов. Но, как видно из примера, вероятность поправиться от жиров в разы меньше, чем от углеводистой пищи.