Секрет ідеальної фігури: дієтолог розповіла, чому від жирів не товстіють

Давайте порівняємо жири з вуглеводами. А для прикладу візьмемо булку (будь - яку, навіть корисну - цільнозернову) і горішки.

Калорії з булки засвоїться дуже швидко, а тілу майже не доведеться працювати, щоб добути їх.

А ось щоб добути калорії з горіхів, організму поїдется затратити пристойну кількість енергії.

Якщо в горіхах, наприклад, 500 кілокалорій, а на їх розщеплення нам треба 200, то калорійність вже знижується аж до 300. Уловлюєте, Куди я хилю? Саме так. Між калоріями існує велика різниця.

Калорії в горіхах і калорії в жирах - різні (фото: pexels.com)

Засвоєння калорій:

Булка, будьте впевнені, повністю розщепиться і піде на покриття енергетичних витрат.

Мінімум 10% горіхів вийде з вас разом з усім іншим. А то і більша кількість - це вже залежить від вашого травлення і якості його роботи.

Тому якщо ви з'їли 30 грам горіхів, то засвоються з них максимум 23 грами. Разом, калорійність раціону з горіхів в розумінні "з'їв - спалив " стрімко знижується.

Куди йдуть калорії з вуглеводів:

Надходять в клітини у вигляді глюкози.

Відкладаються у вигляді жиру. Все!

На що йдуть калорії з жирів:

Побудова клітин.

Виробництво гормонів.

Виробництво холестерину (а він нам життєво необхідний!).

Інші важливі функції.

А вже потім все, що залишиться від надійшли жирів, піде на забезпечення енергії.

Жири в принципі засвоюються довше і складніше. Для їх розщеплення необхідно безліч травних ферментів і часу. А якщо у вас не вистачає ферментів або знижена кислотність шлунка, то засвоїти їх повністю вам буде ще складніше.⠀

Хвороба може протікати безсимптомно: лікар розповіла, навіщо здавати кров на аналіз

Так, звичайно, якщо у вас буде перебір чого завгодно, хоч жирів, хоч вуглеводів, хоч білка, все це незмінно відкладеться у вигляді жирових запасів. Але, як видно з прикладу, ймовірність поправитися від жирів в рази менше, ніж від вуглеводної їжі.