RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Секрет ідеальної фігури: дієтолог розповіла, чому від жирів не товстіють

Автор: Тетяна Турчанікова

Літо на вулиці - і хочеться з'явитися на пляжі в своїй ідеальній формі. Багато хто став відмовлятися від жирів, тому що вони, нібито, шкодять фігурі.

Але ймовірність поправитися від жирів в рази менше, ніж від вуглеводної їжі.

Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог і дієтолог Катерина Йенсен.

Давайте порівняємо жири з вуглеводами. А для прикладу візьмемо булку (будь - яку, навіть корисну - цільнозернову) і горішки.

  • Калорії з булки засвоїться дуже швидко, а тілу майже не доведеться працювати, щоб добути їх.
  • А ось щоб добути калорії з горіхів, організму поїдется затратити пристойну кількість енергії.

Якщо в горіхах, наприклад, 500 кілокалорій, а на їх розщеплення нам треба 200, то калорійність вже знижується аж до 300. Уловлюєте, Куди я хилю? Саме так. Між калоріями існує велика різниця.

Калорії в горіхах і калорії в жирах - різні (фото: pexels.com)

Засвоєння калорій:

  • Булка, будьте впевнені, повністю розщепиться і піде на покриття енергетичних витрат.
  • Мінімум 10% горіхів вийде з вас разом з усім іншим. А то і більша кількість - це вже залежить від вашого травлення і якості його роботи.

Тому якщо ви з'їли 30 грам горіхів, то засвоються з них максимум 23 грами. Разом, калорійність раціону з горіхів в розумінні "з'їв - спалив " стрімко знижується.

Куди йдуть калорії з вуглеводів:

  • Надходять в клітини у вигляді глюкози.
  • Відкладаються у вигляді жиру. Все!

На що йдуть калорії з жирів:

  • Побудова клітин.
  • Виробництво гормонів.
  • Виробництво холестерину (а він нам життєво необхідний!).
  • Інші важливі функції.
  • А вже потім все, що залишиться від надійшли жирів, піде на забезпечення енергії.

Жири в принципі засвоюються довше і складніше. Для їх розщеплення необхідно безліч травних ферментів і часу. А якщо у вас не вистачає ферментів або знижена кислотність шлунка, то засвоїти їх повністю вам буде ще складніше.⠀

Хвороба може протікати безсимптомно: лікар розповіла, навіщо здавати кров на аналіз

Так, звичайно, якщо у вас буде перебір чого завгодно, хоч жирів, хоч вуглеводів, хоч білка, все це незмінно відкладеться у вигляді жирових запасів. Але, як видно з прикладу, ймовірність поправитися від жирів в рази менше, ніж від вуглеводної їжі.

Нагадаємо, нутриціолог дала список продуктів від герпесу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України здоровьездоровое питаниедиетаздоровая еда