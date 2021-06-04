Секрет ідеальної фігури: дієтолог розповіла, чому від жирів не товстіють

Літо на вулиці - і хочеться з'явитися на пляжі в своїй ідеальній формі. Багато хто став відмовлятися від жирів, тому що вони, нібито, шкодять фігурі.
Але ймовірність поправитися від жирів в рази менше, ніж від вуглеводної їжі.
Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог і дієтолог Катерина Йенсен.
Давайте порівняємо жири з вуглеводами. А для прикладу візьмемо булку (будь - яку, навіть корисну - цільнозернову) і горішки.
Якщо в горіхах, наприклад, 500 кілокалорій, а на їх розщеплення нам треба 200, то калорійність вже знижується аж до 300. Уловлюєте, Куди я хилю? Саме так. Між калоріями існує велика різниця.
Калорії в горіхах і калорії в жирах - різні (фото: pexels.com)
Тому якщо ви з'їли 30 грам горіхів, то засвоються з них максимум 23 грами. Разом, калорійність раціону з горіхів в розумінні "з'їв - спалив " стрімко знижується.
Жири в принципі засвоюються довше і складніше. Для їх розщеплення необхідно безліч травних ферментів і часу. А якщо у вас не вистачає ферментів або знижена кислотність шлунка, то засвоїти їх повністю вам буде ще складніше.⠀
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Так, звичайно, якщо у вас буде перебір чого завгодно, хоч жирів, хоч вуглеводів, хоч білка, все це незмінно відкладеться у вигляді жирових запасів. Але, як видно з прикладу, ймовірність поправитися від жирів в рази менше, ніж від вуглеводної їжі.