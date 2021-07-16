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Связано с печенью: нутрициолог назвала топ причин появления варикоза

Автор: Татьяна Турчаникова

Варикоз - это симптом проблем с печенью (как геморрой и другие проблемы с сосудами).

Об этом рассказала нутрициолог Вероника Натуромама в своем Instagram. Она посоветовала, как перестроить питание и режим дня, чтобы восстановиться при варикозе.

Причины появления варикоза

  • лишний вес
  • длительное стояние или сидение
  • поднятие тяжестей
  • бег на длинные дистанции
  • малоподвижный образ жизни
  • тесная одежда и обувь
  • беременность

⠀Начните с разгрузки всего организма и отказа от стресса (фото: pexels.com)

Как избавиться от варикоза

Операция при варикозе и удаление звездочек не решают проблему в организме. Надо работать над восстановлением работы печени, изменением питания и образа жизни, контролем стресса.

Физическая активность - работа с собственным весом, плавание, аэробика, ходьба.

Особенное внимание обратите на список продуктов, которые могут разрушить вашу печень, откажитесь от них. Хорошо временно придерживаться элиминационной диеты.

Главные враги печени - ночной образ жизни / неправильно организованный сон, чувство гнева.

Желательно сделать чистку кишечника в самом начале, так как запоры и спазмы тоже усугубляют варикоз. Существуют различные способы освобождения кишечника, они всем известны.

Cредство номер один при коронавирусе: нутрициолог дала простой рецепт

Вот простой способ:

1. 1 ч. л. псиллиума на стакан воды утром или на ночь - 2 недели.

2. Следите за количеством воды, стул должен быть каждый день.

3. Работа с остеопатом и массаж живота (можно делать висцеральный).

4. При аутоимунных проблемах и лишнем эстрогене (мастопатия, миомы, папилломы и др.) добавьте 1 ч. л. коры скользкого вяза на стакан воды. Пить в течение дня. Этот чай будет тормозить всасывание токсинов, вышедших из печени, снова в кровоток через кишечник.

Перед применением советов проконсультируйтесь с врачом.

Раньше нутрициолог призналась, к чему могут привести скачки сахара в крови.

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