Пов'язано з печінкою: нутриціолог назвала топ причин появи варикозу

Варикоз - це симптом проблем з печінкою (як геморой та інші проблеми з судинами).
Про це розповіла нутриціолог Вероніка Натуромама в своєму Instagram. Вона порадила, як перебудувати харчування і режим дня, щоб відновитися при варикозі.
Причини появи варикозу
Операція при варикозі і видалення зірочок не вирішують проблему в організмі. Треба працювати над відновленням роботи печінки, над зміною харчування і способу життя, контролем стресу.
Фізична активність - робота з власною вагою, плавання, аеробіка, ходьба.
Особливу увагу зверніть на список продуктів, які можуть зруйнувати вашу печінку, відмовтеся від них. Добре тимчасово дотримуватися елімінаційної дієти.
Головні вороги печінки - нічний спосіб життя / неправильно організований сон, почуття гніву.
Бажано зробити чистку кишечника на самому початку, так як запори і спазми теж посилюють варикоз. Існують різні способи звільнення кишечника, вони всім відомі.
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Ось простий спосіб:
1. 1 ч. л. псілліума на склянку води вранці або на ніч - 2 тижні.
2. Слідкуйте за кількістю води, стілець повинен бути кожен день.
3. Робота з остеопатом і масаж живота (можна робити вісцеральний).
4. При аутоімунних проблемах і зайвому естрогені (мастопатія, міоми, папіломи та ін.) додайте 1 ч. л. кори слизького в'яза на склянку води. Пити протягом дня. Цей чай буде гальмувати всмоктування токсинів, що вийшли з печінки, знову в кровотік через кишечник.
Перед застосуванням порад проконсультуйтеся з лікарем.
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