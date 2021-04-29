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Не такие, как у бабушки: стилист показала актуальные модели вязаных жилетов в 2021

Автор: Татьяна Турчаникова

"Жилет - фу! Делает из девушки бабушку!". Такие реплики пишут стилистам под постами фолловеры. Но есть простые способы не превратиться в стильном жилете "в бабушку".

Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала стилист Татьяна Волкова.

Девушку в "бабушку" превращает не конкретная вещь, а устаревшие стилизация образа ⁣и укладка с макияжем, считает Татьяна.

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⁣⁣⠀Стилист Татьяна Волкова (фото: instagram.com/tatvolkova)

"И, это очень важно, ассоциативный ряд. Сочетание нескольких предметов в образе, которые по отдельности вроде ничего, а вместе вызывают в памяти стереотипный образ", - написала Волкова.

Какие модели жилетов уже не актуальны в 2021

Какие жилеты в тренде в 2021

Жилеты 2021 - не такие, как у бабушки (фото: instagram.com/tatvolkova)

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