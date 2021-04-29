Не такі, як у бабусі: стиліст показала актуальні моделі в'язаних жилетів в 2021

Дівчину в "бабусю" перетворює не конкретна річ, а застарілі стилізація образу ⁣і укладання з макіяжем, вважає Тетяна.

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⁣ ⁣ ⠀Стиліст Тетяна Волкова (фото: instagram.com/tatvolkova)

"І, це дуже важливо, асоціативний ряд. Поєднання декількох предметів в образі, які окремо начебто нічого, а разом викликають в пам'яті стереотипний образ", - написала Волкова.

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