Тренд из Голливуда: с чем лучше всего сочетать худи

Эта одежда простых рабочих стала одним из самых удобных и популярных трендов в наши дни. Почти 100 лет назад, в 1930 году компания Champion создала толстовки для рабочих, которые трудились на складах в морозильных камерах Нью-Йорка.
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Зоя Панина.
"Несколько позже эта же компания, которая напрямую сотрудничала со многими университетами и спортивными школами, предложила худи с логотипами начинающим футболистам", - рассказала Зоя.
Но стать настоящим мейнстримом худи помогли три события:⠀
"Остается только гадать, какое событие окончательно решило судьбу худи. Скорее всего, все и сразу. Уже в 80-е толстовки с капюшонами проскользнули в коллекции известных брендов. А в 90-е носить худи запретили законом! Поскольку хитрые американские преступники прятали лица под капюшонами, совершая свои злодейские махинации. Сейчас каждый уважающий себя молодежный бренд имеет в своей коллекции худи", - рассказала стилист.
С чем сочетать худи летом 2021
В Голливуде все носят толствоку худи (фото: instagram.com/ya_zoya_)
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