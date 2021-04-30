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Тренд из Голливуда: с чем лучше всего сочетать худи

Автор: Татьяна Турчаникова

Эта одежда простых рабочих стала одним из самых удобных и популярных трендов в наши дни. Почти 100 лет назад, в 1930 году компания Champion создала толстовки для рабочих, которые трудились на складах в морозильных камерах Нью-Йорка.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Зоя Панина.

"Несколько позже эта же компания, которая напрямую сотрудничала со многими университетами и спортивными школами, предложила худи с логотипами начинающим футболистам", - рассказала Зоя.

Но стать настоящим мейнстримом худи помогли три события:⠀

  • Сильвестр Сталлоне в роли Рокки Бальбоа в 1976 году покорял Филадельфию в потрепанном худи.
  • Университеты по всей Америке подхватили идею печатать на худи свои логотипы и раздавать студентам.
  • Танцоры-брейкдансеры носили худи, чтобы согреться перед выступлениями и после.

"Остается только гадать, какое событие окончательно решило судьбу худи. Скорее всего, все и сразу. Уже в 80-е толстовки с капюшонами проскользнули в коллекции известных брендов. А в 90-е носить худи запретили законом! Поскольку хитрые американские преступники прятали лица под капюшонами, совершая свои злодейские махинации. Сейчас каждый уважающий себя молодежный бренд имеет в своей коллекции худи", - рассказала стилист.

С чем сочетать худи летом 2021

В Голливуде все носят толствоку худи (фото: instagram.com/ya_zoya_)

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