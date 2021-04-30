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Тренд з Голлівуду: з чим найкраще поєднувати худі

Автор: Тетяна Турчанікова

Цей одяг простих робітників стала одним з найбільш зручних і популярних трендів в наші дні. Майже 100 років тому, в 1930 році компанія Champion створила толстовки для робітників, які працювали на складах в морозильних камерах Нью-Йорка.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Зоя Паніна.

"Дещо пізніше ця ж компанія, яка безпосередньо співпрацювала з багатьма університетами та спортивними школами, запропонувала худі з логотипами футболістам - початківцям", - розповіла Зоя.

Але стати справжнім мейнстрімом худі допомогли три події:⠀

  • Сильвестр Сталлоне в ролі Роккі Бальбоа в 1976 році підкорював Філадельфію в пошарпаному худі.
  • Університети по всій Америці підхопили ідею друкувати на худі свої логотипи і роздавати студентам.
  • Танцюристи-брейкдансери носили худі, щоб зігрітися перед виступами і після.

"Залишається тільки гадати, яка подія остаточно вирішила долю худі. Швидше за все, все і відразу. Вже в 80-ті толстовки з капюшонами прослизнули в колекції відомих брендів. А в 90-ті носити худі заборонили законом! Оскільки хитрі американські злочинці ховали обличчя під капюшонами, здійснюючи свої лиходійські махінації. Зараз кожен поважаючий себе молодіжний бренд має у своїй колекції худі", - розповіла стиліст.

З чим поєднувати худі влітку 2021

У Голлівуді всі носять толствоку худі (фото: instagram.com/ya_zoya_)

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