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Тренд лета: стилист рассказала, какая тельняшка будет самой актуальной в 2021

Автор: Татьяна Турчаникова

Тельняшка - на удивление атмосферная вещь, которая добавит любому образу динамики и романтики. А еще она здорово освежает образ и отлично вписывается в почти любую стилистику. Также тельняшка - это тренд лета 2021. Но, подбирая тельняшку для себя, важно обратить внимание на 3 значимых момента.⁣⁣⠀

Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала стилист Татьяна Волкова.

Стилист посоветовала на лето 2021 выбирать особенный крой и степень контраста полосочек.

Как подобрать тельняшку на лето 2021

Крой. С ним все понятно, должен быть актуальным. Да-да, тельняшка - это не обязательно лонгслив, как у матроса. Играть с кроем не возбраняется. Но лучше не заигрываться и выбирать из базовых вариантов. Изыски тут особо не уместны. ⁣⁣⠀

Степень контрастности полоски. Должна гармонизовать с типом контрастности внешности хозяйки. Это важно, чтобы тельняшка смотрелась на хозяйке гармонично. Не превращала ее в блеклую мышку и наоборот, не рябила как бельмо на глазу.⁣⁣⠀

Ширина и структура полоски. Это важно, так как любая полосатая вещь при неудачном подборе может искажать пропорции и полнить. ⁣⁣⠀

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Цвет полосочки - не только черно-белый или сине-белый.

Самые модные тельняшки 2021 (фото: instagram.com/tatvolkova)

Напомним, стилист рассказала, какие джинсы будут самыми актуальными летом 2021.

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