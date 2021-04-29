Тренд лета: стилист рассказала, какая тельняшка будет самой актуальной в 2021

Тельняшка - на удивление атмосферная вещь, которая добавит любому образу динамики и романтики. А еще она здорово освежает образ и отлично вписывается в почти любую стилистику. Также тельняшка - это тренд лета 2021. Но, подбирая тельняшку для себя, важно обратить внимание на 3 значимых момента.⠀
Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала стилист Татьяна Волкова.
Стилист посоветовала на лето 2021 выбирать особенный крой и степень контраста полосочек.
Крой. С ним все понятно, должен быть актуальным. Да-да, тельняшка - это не обязательно лонгслив, как у матроса. Играть с кроем не возбраняется. Но лучше не заигрываться и выбирать из базовых вариантов. Изыски тут особо не уместны. ⠀
Ширина и структура полоски. Это важно, так как любая полосатая вещь при неудачном подборе может искажать пропорции и полнить. ⠀
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Цвет полосочки - не только черно-белый или сине-белый.
Напомним, стилист рассказала, какие джинсы будут самыми актуальными летом 2021.
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