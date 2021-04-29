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Тренд літа: стиліст розповіла, яка тільняшка буде найактуальнішою в 2021

Автор: Тетяна Турчанікова

Тільняшка - напрочуд атмосферна річ, яка додасть будь-якому образу динаміки і романтики. А ще вона здорово освіжає образ і відмінно вписується в майже будь-яку стилістику. Одним словом, тільняшка - це тренд літа 2021. Але, підбираючи її для себе, важливо звернути увагу на 3 значущих моменти.⁣⁣⠀

Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла стиліст Тетяна Волкова.

Стиліст порадила на літо 2021 вибирати особливий крій і ступінь контрасту смужок, колір також має значення..

Як підібрати тільняшку на літо 2021

Крою. З ним все зрозуміло, повинен бути актуальним. Так, тільняшка - це не обов'язково лонгслив, як у матроса. Грати з кроєм не забороняється. Але краще не заграватися і вибирати з базових варіантів. Вишукування тут особливо не доречні. ⁣⁣⠀

Ступінь контрастності смужки. Повинна гармонізувати з типом контрастності зовнішності господині. Це важливо, щоб тільняшка виглядала на вас гармонійно.

Ширина і структура смужки. Це важливо, бо будь-яка смугаста річ при невдалому підборі може спотворювати пропорції і повнити. ⁣⁣⠀

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Колір смужки - не тільки чорно-білий або синьо-білий.

Наймодніші тільняшки 2021 (фото: instagram.com/tatvolkova)

Нагадаємо, стиліст розповіла, які джинси будуть найактуальнішими влітку 2021.

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