Тренд літа: стиліст розповіла, яка тільняшка буде найактуальнішою в 2021

Тільняшка - напрочуд атмосферна річ, яка додасть будь-якому образу динаміки і романтики. А ще вона здорово освіжає образ і відмінно вписується в майже будь-яку стилістику. Одним словом, тільняшка - це тренд літа 2021. Але, підбираючи її для себе, важливо звернути увагу на 3 значущих моменти.⠀
Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла стиліст Тетяна Волкова.
Стиліст порадила на літо 2021 вибирати особливий крій і ступінь контрасту смужок, колір також має значення..
Крою. З ним все зрозуміло, повинен бути актуальним. Так, тільняшка - це не обов'язково лонгслив, як у матроса. Грати з кроєм не забороняється. Але краще не заграватися і вибирати з базових варіантів. Вишукування тут особливо не доречні. ⠀
Ширина і структура смужки. Це важливо, бо будь-яка смугаста річ при невдалому підборі може спотворювати пропорції і повнити. ⠀
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Колір смужки - не тільки чорно-білий або синьо-білий.
Нагадаємо, стиліст розповіла, які джинси будуть найактуальнішими влітку 2021.
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