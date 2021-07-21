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Уберите клеш и танкетку: стилист дала топ-9 советов, как выглядеть стройнее и выше

Автор: Татьяна Турчаникова

В сети есть масса популярных миниатюрных блогеров, рост каждой из которых - ниже 160 см. При этом они умудряются выглядеть высокими и стройными. Как?

Стилист Сальма Стритстайл рассказала в своем Instagram о работающих приемах, которыми легко воспользоваться, если хочется "добавить" себе несколько лишних сантиметров в высоту и "убрать" пару кило.

  • Первое, несложное и самое главное правило, которое легко запомнить: вертикали удлиняют, горизонтали расширяют и укорачивают! Это работает с любой зоной.

Так, например, V-образный вырез за счет вертикалей сделает вашу шею длиннее, а вырезы прямо под горло, наоборот, сделают ее визуально короче, так как образуют горизонталь.

Теперь - о том, чего стоит избегать:⠀

  • Обемных фактур, которые приземляют.
  • Мешковатой одежды, выбирать одежду лучше по фигуре.
  • Моделей на бедрах.
  • Крупный, тяжелый клеш.
  • Коротких юбок в складку.
  • Крупных рисунков и аппликаций.
  • Массивную платформу / танкетки.
  • Сумок больших размеров.

Все эти вещи, наоборот, могут забрать пару сантиметров и "расширить" фигуру визуально.

В этом на пляж нельзя: стилист показала, какие купальники и панамки уже антитренд

9 простых приемов, как казаться стройнее и выше

1. Используйте в своем образе принцип монохром.

2. Носите юбки с разрезом.

3. Носите обувь на каблуке.

4. Выбирайте удлиненный верх.

5. Брюки в пол плюс каблук сразу добавят роста.

6. Носите широкие пояса.

7. Обратите внимание на ассиметричный подол.

8. Носите вещи с завышенной талией.

9. V-образній вірез "решает".

Эти простые приемы сделают вас стройной и высокой (фото: instagram.com/streetstyle_looks)

Раньше стилист рассказала, как выбрать платье-комбинацию, чтобы она хорошо сидела, хит лета 2021.

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