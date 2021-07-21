Уберите клеш и танкетку: стилист дала топ-9 советов, как выглядеть стройнее и выше

Первое, несложное и самое главное правило, которое легко запомнить: вертикали удлиняют, горизонтали расширяют и укорачивают! Это работает с любой зоной.

Так, например, V-образный вырез за счет вертикалей сделает вашу шею длиннее, а вырезы прямо под горло, наоборот, сделают ее визуально короче, так как образуют горизонталь.

Теперь - о том, чего стоит избегать:⠀

Обемных фактур, которые приземляют.

Мешковатой одежды, выбирать одежду лучше по фигуре.

Моделей на бедрах.

Крупный, тяжелый клеш.

Коротких юбок в складку.

Крупных рисунков и аппликаций.

Массивную платформу / танкетки.

Сумок больших размеров.

Все эти вещи, наоборот, могут забрать пару сантиметров и "расширить" фигуру визуально.

В этом на пляж нельзя: стилист показала, какие купальники и панамки уже антитренд

9 простых приемов, как казаться стройнее и выше

1. Используйте в своем образе принцип монохром.

2. Носите юбки с разрезом.

3. Носите обувь на каблуке.

4. Выбирайте удлиненный верх.

5. Брюки в пол плюс каблук сразу добавят роста.

6. Носите широкие пояса.

7. Обратите внимание на ассиметричный подол.

8. Носите вещи с завышенной талией.

9. V-образній вірез "решает".

Эти простые приемы сделают вас стройной и высокой (фото: instagram.com/streetstyle_looks)