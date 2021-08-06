Удачные формулы: стилист показала, как правильно миксовать украшения в 2021

Насмотренность помогает определиться со своим собственным стилем (фото:instagram.com/leoniehanne)

Очень круто, когда еще до покупки вы можете увидеть разные варианты комбинаций и еще круче, когда бренды сами с этим помогают. Так можно увидеть не просто, как смотрится украшение на теле, но и с чем его можно сочетать.