Вдалі формули: стиліст показала, як правильно міксувати прикраси в 2021
Зі створенням сетів з прикрас у багатьох виникає не менше проблем, ніж зі стилізацією одягу.
Стиліст Яна Платонова у своєму Instagram поділилася простим лайфхаком: варто вивчати вже готові вдалі формули.
У контексті одягу ми часто розглядаємо стильні схеми, з прикрасами це теж працює!
Надивленість допомагає визначитися зі своїм власним стилем (фото:instagram.com/leoniehanne)
Дуже круто, коли ще до покупки ви можете побачити різні варіанти комбінацій і ще крутіше, коли бренди самі з цим допомагають. Так можна побачити не просто, як виглядає прикраса на тілі, але і з чим її можна поєднувати.
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Як поєднувати прикраси в 2021: приклади луків
- Кольє і медальйон
- Пара кольє і кулон
- Кільце
- Сережки
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Ланцюг
Міксувати прикраси в 2021 можна по-різному (фото: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e)
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