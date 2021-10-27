Важнее еды: нутрициолог назвала ключевой фактор избавления от тревожности

Сон - единственная возможность регулярного восстановления организма. Наше тело создано, чтобы следовать определенным ритмам в течение 24 часов. Наша задача - сделать сон приоритетом.

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Сон жизненно важен для вашего общего физического и психического здоровья. Это, может быть, даже самый важный фактор в поддержании здорового образа жизни.

В 2017 г. американские генетики Д. Холл, М. Росбаш и М. Янг получили Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за открытие так называемых клеточных часов - молекулярных механизмов, регулирующих циркадные ритмы организма.

Это суточные изменения деятельности организма. Они включают регуляцию сна и бодрствования, выделения гормонов, температуры тела и других параметров, которые изменяются в соответствии с суточным ритмом.

Циркадное нарушение может оказать негативное влияние на все виды биологических процессов:

метаболические и сердечно-сосудистые нарушения, гормональная дисфункция, расстройства настроения, колебания сахара в крови, изменение аппетита, проблемы с памятью, когнитивные нарушения.

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Ночные работники являются ярким примером того, насколько серьезным может быть циркадное смещение: у них наблюдается смещение ритмов мелатонина и кортизола, они имеют повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака и желудочно-кишечных расстройств.

Исследование, проведенное среди членов экипажа авиакомпаний, летающих на большие расстояния и часто меняющих часовые зоны, показало, что некоторые отделы мозга - в частности, те, которые отвечают за обучение и память, - физически сокращаются в размере, а краткосрочная память становится существенно хуже.

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Согласно исследованиям, сон менее 7 часов за ночь также был связан с повышенным риском хронических заболеваний, таких, как диабет, ожирение, высокое кровяное давление, болезни сердца, расстройства настроения и злоупотребление алкоголем.

Недостаточный сон также связан с нарушением иммунной функции, снижением продолжительности жизни.

Для адекватной работы циркадных ритмов важно засыпать до 23 часов.

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Простые привычки, которые помогут поддержать циркадные ритмы и наладить сон