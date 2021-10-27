Важливіше їжі: нутриціолог назвала ключовий фактор позбавлення від тривожності

Сон - єдина можливість регулярного відновлення організму. Наше тіло створено, щоб слідувати певним ритмам протягом 24 годин. Наше завдання - зробити сон пріоритетом.

Хочете позбутися від тривожності? Зробіть сон пріоритетом (фото: pexels.com)

Сон є життєво важливим для вашого загального фізичного та психічного здоров'я. Це, можливо, навіть найважливіший фактор у підтримці здорового способу життя.

У 2017 р. американські генетики Д. олл, М. Росбаш і М. Янг отримали Нобелівську премію в галузі фізіології і медицини за відкриття так званих клітинних годин - молекулярних механізмів, що регулюють циркадні ритми організму.

Це добові зміни діяльності організму. Вони включають регуляцію сну і неспання, виділення гормонів, температури тіла та інших параметрів, які змінюються відповідно до добового ритму.

Циркадне порушення може мати негативний вплив на всі види біологічних процесів:

метаболічні та серцево-судинні порушення, гормональна дисфункція, розлади настрою, коливання цукру в крові, зміна апетиту, проблеми з пам'яттю, когнітивні порушення.

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Нічні працівники є яскравим прикладом того, наскільки серйозним може бути циркадний зсув: у них спостерігається зміщення ритмів мелатоніну і кортизолу, вони мають підвищений ризик розвитку серцево-судинних захворювань, раку і шлунково-кишкових розладів.

Дослідження, проведене серед членів екіпажу авіакомпаній, що літають на великі відстані і часто змінюють часові зони, показало, що деякі відділи мозку - зокрема, ті, які відповідають за навчання і пам'ять, - фізично скорочуються в розмірі, а короткострокова пам'ять стає істотно гіршою.

Відсутність здорового сну може "акнутися" серйозними наслідками (фото: pexels.com)

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Згідно з дослідженнями, сон менше 7 годин за ніч також був пов'язаний з підвищеним ризиком хронічних захворювань, таких, як діабет, ожиріння, високий кров'яний тиск, хвороби серця, розлади настрою і зловживання алкоголем.

Недостатній сон також пов'язаний з порушенням імунної функції, зниженням тривалості життя.

Для адекватної роботи циркадних ритмів важливо засипати до 23 годин.

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Прості звички, які допоможуть підтримати циркадні ритми і налагодити сон