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Важливіше їжі: нутриціолог назвала ключовий фактор позбавлення від тривожності

Автор: Тетяна Турчанікова

Ключовий фактор позбавлення від тривожності, а також дратівливості, неконтрольованих спалахів гніву, панічних атак та інших подібних "радощів" життя в 2021 році, - це правильно організований сон.

Про це розповіла у своєму Instagram нутриціолог Вероніка Хуснутдінова. Вона завжди наполягає на тому, що сон - важливіше їжі!

Сон - єдина можливість регулярного відновлення організму. Наше тіло створено, щоб слідувати певним ритмам протягом 24 годин. Наше завдання - зробити сон пріоритетом.

Хочете позбутися від тривожності? Зробіть сон пріоритетом (фото: pexels.com)

Сон є життєво важливим для вашого загального фізичного та психічного здоров'я. Це, можливо, навіть найважливіший фактор у підтримці здорового способу життя.

У 2017 р. американські генетики Д. олл, М. Росбаш і М. Янг отримали Нобелівську премію в галузі фізіології і медицини за відкриття так званих клітинних годин - молекулярних механізмів, що регулюють циркадні ритми організму.

Це добові зміни діяльності організму. Вони включають регуляцію сну і неспання, виділення гормонів, температури тіла та інших параметрів, які змінюються відповідно до добового ритму.

Циркадне порушення може мати негативний вплив на всі види біологічних процесів:

  1. метаболічні та серцево-судинні порушення,
  2. гормональна дисфункція,
  3. розлади настрою,
  4. коливання цукру в крові,
  5. зміна апетиту,
  6. проблеми з пам'яттю,
  7. когнітивні порушення.

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Нічні працівники є яскравим прикладом того, наскільки серйозним може бути циркадний зсув: у них спостерігається зміщення ритмів мелатоніну і кортизолу, вони мають підвищений ризик розвитку серцево-судинних захворювань, раку і шлунково-кишкових розладів.

Дослідження, проведене серед членів екіпажу авіакомпаній, що літають на великі відстані і часто змінюють часові зони, показало, що деякі відділи мозку - зокрема, ті, які відповідають за навчання і пам'ять, - фізично скорочуються в розмірі, а короткострокова пам'ять стає істотно гіршою.

Відсутність здорового сну може "акнутися" серйозними наслідками (фото: pexels.com)

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Згідно з дослідженнями, сон менше 7 годин за ніч також був пов'язаний з підвищеним ризиком хронічних захворювань, таких, як діабет, ожиріння, високий кров'яний тиск, хвороби серця, розлади настрою і зловживання алкоголем.

Недостатній сон також пов'язаний з порушенням імунної функції, зниженням тривалості життя.

Для адекватної роботи циркадних ритмів важливо засипати до 23 годин.

Сон - ключовий фактор в щасливому самовідчутті (фото: pexels.com)

Прості звички, які допоможуть підтримати циркадні ритми і налагодити сон

  • Лягати спати не пізніше 23.00,
  • Не користуватися гаджетами перед сном,
  • Якщо користуйтеся, користуйтеся також блокаторами синього світла, наприклад, окулярами,
  • Приймайте їжу в один і той же час,
  • Не їжте за 2-3 години до сну,
  • Виходьте на вулицю в денний час,
  • Працюйте біля вікна,
  • У кімнаті, де ви спите, не повинно бути ніяких миготливих лампочок і вогників,
  • Додатково можна: пити заспокійливі трав'яні чаї, приймати заспокійливі ванни, використовувати ефірні масла.

Раніше нутриціолог назвала одну-єдину дієту, які визнали всі фахівці.

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