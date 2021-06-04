Вернуть свежесть: биохакер рассказала, как ухаживать за кожей курильщику

Что влияет на старение кожи? Последние данные говорят о том, что около 50% старения определяется генетикой, остальные 50% распределяются между солнцем, курением, стрессом, недостатком сна, питанием, загрязненным воздухом.
Об этом в своем Instagram рассказала Хади Пьюрбьюти и ее косметологи-специалисты.
Про солнце и другие факторы, приводящие к старению, речт идет часто. А про про курение - еще не говорили.
Сигаретный дым запускает в коже окислительный стресс и перекисное окисление липидов;
Химические элементы дыма увеличивают трансэпидермальную потерю воды и активируют ферменты ММР-1 и ММР-3.
Это металлопротеиназы матрикса, безжалостно разрешающие коллагеновые и эластиновые волокна;
Из-за курения клетки кожи получают вдвое меньше кислорода, что становится причиной гипоксии. Это приводит к развитию проблем с микроциркуляцией и к появлению специфического серого оттенка кожи лица;
Курение повышает чувствительность кожи к ультрафиолету и способствует фотоповреждению.
Все это приводит к изменениям внешнего вида кожи.
Как сигареты влияют на красоту кожи:
появляются морщины в уголках губ и глаз (последние появляются из-за частого прищуривания в процессе курения), а также множество мелких морщин на щеках и нижней челюсти;
образуются глубокие кисетные морщины вокруг губ. У некурящих эти морщины образуется в среднем к 60-ти годам, у курящих они появлялся раньше - в 35-40 лет;
теряется упругость и эластичность кожи, лицо приобретает утомленный вид;
кожа становится серого оттенка, часто с пурпурными или красными вкраплениями, кровеносные сосуды становятся видимыми;
наблюдается значительное снижение полноты губ, то есть они становятся более тонкими.
Ежедневную поддержку окажут антиоксиданты, которые борются с окислительным стрессом: витамин С, альфа-липоевая кислота, коэнзим Q10, супероксиддисмутаза, глутатион, эрготионеин, куркумин, полифенолы типа феруловой кислоты и ресвератрола.
При очевидной проблеме с тонусом и упругостью желательно подключать ретинол и пептиды.
Обязательно использовать солнцезащитный крем.
При более серьезных проявлениях - поможет только косметология.
Но эффективнее всего восстановить кожу, вернуть ей сияние и увлажненность можно, бросив курить.