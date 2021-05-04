Чтобы вирус обходил стороной: нутрициолог дала список трав для иммунитета

Сильный иммунитет заставит вирусы обходить вас стороной. А поддержать его можно простыми народными методами, например, принимая травы, доступные в любой аптеке.
Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Катерина Йенсен.
Специалист по питанию заверила, что все перечисленные ею травы могут стать отичным дополнением к основным мерам по поддержанию иммунитета: питание, сон, витамины, физическая активность и так далее.
"Поговорим о природных медикаментах, а именно - о травах, которые помогут поддержать ваш иммунитет? Предлагаю список самых, на мой взгляд, действенных трав для поддержания иммунитета в лучшей форме", - написала Катерина.
Эхинацея поможет повысить иммунитет (фото: pexels.com)
"Что касается дозировок, рекомендую проконсультироваться со специалистом. Или ориентируйтесь на то, что указано на упаковке", - подытожила нутрициолог.
Напомним, нутрициолог развеяла мифы о вреде соли - она жизненно необходима организму.
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