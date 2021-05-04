Щоб вірус обходив стороною: нутриціолог дала список трав для імунітету

Сильний імунітет змусить віруси обходити вас стороною. А підтримати його можна простими народними методами, наприклад, приймаючи трави, доступні в будь-якій аптеці.
Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Катерина Йенсен.
Спеціаліст з харчування запевнила, що всі перераховані нею трави можуть стати відмінним доповненням до основних заходів з підтримки імунітету: харчування, сон, вітаміни, фізична активність і так далі.
"Поговоримо про природні медикаменти, а саме - про трави, які допоможуть підтримати ваш імунітет? Пропоную список найбільш, на мій погляд, найбільш дієвих трав для підтримки імунітету в кращій формі", - написала Катерина.
Ехінацея допоможе підвищити імунітет (фото: pexels.com)
"Що стосується дозувань, рекомендую проконсультуватися з фахівцем. Або орієнтуйтеся на те, що вказано на упаковці", - підсумувала нутриціолог.
Нагадавши, нутриціолог розвіяла міфи про шкоду солі - вона життєво необхідна організму.
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