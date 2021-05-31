У вируса нет шансов: нутрициолог назвала топ продуктов от герпеса

Главное в лечении герпеса - это поддержание иммунитета. Так, чтобы он мог справляться и подавлял вирус, не давая ему возможности проявляться в вашем теле в виде неприятных симптомов.

Тем не менее, наука считает, что раз заразившись герпесом, человек не сможет избавиться от него совсем. Поэтому какие бы меры вы не предпринимали, они просто подавляют вирус. С точки зрения питания, нам важно:

удалить из рациона те продукты, которые богаты аминокислотой аргинином,

снабдить организм продуктами, которые богаты лизином - другой аминокислотой. Аргинин питает герпес, а лизин его подавляет.

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Правда, почти всегда эти две аминокислоты содержатся в одних и тех же продуктах. Поэтому нам нужно выбирать те, которые содержат больше лизина, чем аргинина. В идеале, чтобы подавить герпес, лизина должно быть в продукте в 2 раза больше, чем аргинина.

Итак, каких продуктов стоит избегать тем, у кого выскочил герпес:

почти все орехи,

семечки, особенно льняные и подсолнечные, а также кунжут и семена чиа,

шоколад и какао,

пшеница,

пшено,

овсянка,

кокос и его производные,

нут,

белая фасоль,

горошек,

чечевица.

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Напротив, вот эти продукты стоит включить в рацион во время высыпания герпеса:

рыба, особенно жирная,

говядина и баранина,

курица и индейка,

любая икра,

утка и гусь,

крабовое мясо,

твердый сыр,

креветки.⠀

А вот достаточно нейтральные продукты: яйца, мидии, соевые продукты, рис. При этом, вы всегда можете есть любые овощи, фрукты и зелень. Так как лизин и аргинин - это аминокислоты, то они прежде всего содержатся в продуктах, богатых белком.