У вируса нет шансов: нутрициолог назвала топ продуктов от герпеса

Вирус герпеса мучает многих, но не все знают, что для того, чтобы от него избавиться, нужно для начала изменить свой рацион питания.
Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Катерина Йенсен.
Главное в лечении герпеса - это поддержание иммунитета. Так, чтобы он мог справляться и подавлял вирус, не давая ему возможности проявляться в вашем теле в виде неприятных симптомов.
Тем не менее, наука считает, что раз заразившись герпесом, человек не сможет избавиться от него совсем. Поэтому какие бы меры вы не предпринимали, они просто подавляют вирус. С точки зрения питания, нам важно:
Правда, почти всегда эти две аминокислоты содержатся в одних и тех же продуктах. Поэтому нам нужно выбирать те, которые содержат больше лизина, чем аргинина. В идеале, чтобы подавить герпес, лизина должно быть в продукте в 2 раза больше, чем аргинина.
Итак, каких продуктов стоит избегать тем, у кого выскочил герпес:
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Напротив, вот эти продукты стоит включить в рацион во время высыпания герпеса:
А вот достаточно нейтральные продукты: яйца, мидии, соевые продукты, рис. При этом, вы всегда можете есть любые овощи, фрукты и зелень. Так как лизин и аргинин - это аминокислоты, то они прежде всего содержатся в продуктах, богатых белком.
Напомним, нутрициолог рассказала, сколько времени в день можно находиться на солнце.