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У вируса нет шансов: нутрициолог назвала топ продуктов от герпеса

Автор: Татьяна Турчаникова

Вирус герпеса мучает многих, но не все знают, что для того, чтобы от него избавиться, нужно для начала изменить свой рацион питания.

Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Катерина Йенсен.

Главное в лечении герпеса - это поддержание иммунитета. Так, чтобы он мог справляться и подавлял вирус, не давая ему возможности проявляться в вашем теле в виде неприятных симптомов.

Тем не менее, наука считает, что раз заразившись герпесом, человек не сможет избавиться от него совсем. Поэтому какие бы меры вы не предпринимали, они просто подавляют вирус. С точки зрения питания, нам важно:

  • удалить из рациона те продукты, которые богаты аминокислотой аргинином,
  • снабдить организм продуктами, которые богаты лизином - другой аминокислотой. Аргинин питает герпес, а лизин его подавляет.

⠀Если иммунитет крепкий - у вируса герпеса нет шансов (фото: pexels.com)

Правда, почти всегда эти две аминокислоты содержатся в одних и тех же продуктах. Поэтому нам нужно выбирать те, которые содержат больше лизина, чем аргинина. В идеале, чтобы подавить герпес, лизина должно быть в продукте в 2 раза больше, чем аргинина.

Итак, каких продуктов стоит избегать тем, у кого выскочил герпес:

  • почти все орехи,
  • семечки, особенно льняные и подсолнечные, а также кунжут и семена чиа,
  • шоколад и какао,
  • пшеница,
  • пшено,
  • овсянка,
  • кокос и его производные,
  • нут,
  • белая фасоль,
  • горошек,
  • чечевица.

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Напротив, вот эти продукты стоит включить в рацион во время высыпания герпеса:

  • рыба, особенно жирная,
  • говядина и баранина,
  • курица и индейка,
  • любая икра,
  • утка и гусь,
  • крабовое мясо,
  • твердый сыр,
  • креветки.⠀

А вот достаточно нейтральные продукты: яйца, мидии, соевые продукты, рис. При этом, вы всегда можете есть любые овощи, фрукты и зелень. Так как лизин и аргинин - это аминокислоты, то они прежде всего содержатся в продуктах, богатых белком.

Напомним, нутрициолог рассказала, сколько времени в день можно находиться на солнце.

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