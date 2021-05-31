У віруса немає шансів: нутриціолог назвала топ продуктів від герпесу

Головне в лікуванні герпесу - це підтримка імунітету. Так, щоб він міг справлятися і пригнічував вірус, не даючи йому можливості проявлятися в вашому тілі у вигляді неприємних симптомів.

Проте, наука вважає, що раз заразившись герпесом, людина не зможе позбутися від нього назовсім. Тому які б заходи ви не робили, вони просто пригнічують вірус. З точки зору харчування, нам важливо:

видалити з раціону ті продукти, які багаті амінокислотою аргініном,

забезпечити організм продуктами, які багаті лізином - іншою амінокислотою. Аргінін живить герпес, а лізин його пригнічує.

⠀Якщо імунітет міцний - у віруса герпесу немає шансів (фото: pexels.com)

Правда, майже завжди ці дві амінокислоти містяться в одних і тих же продуктах. Тому нам потрібно вибирати ті, які містять більше лізину, ніж аргініну. В ідеалі, щоб придушити герпес, лізину має бути в продукті в 2 рази більше, ніж аргініну.

Отже, яких продуктів варто уникати тим, у кого вискочив герпес:

майже всі горіхи,

насіння, особливо лляні і соняшникові, а також кунжут і насіння чіа,

шоколад і какао,

пшениця,

пшоно,

вівсянка,

кокос і його похідні,

нут,

біла квасоля,

горошок,

сочевиця.

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Навпаки, ось ці продукти варто включити в раціон під час висипання герпесу:

риба, особливо жирна,

яловичина і баранина,

курка і індичка,

будь-яка ікра,

качка і гусак,

крабове м'ясо,

твердий сир,

креветка.⠀

А ось досить нейтральні продукти: яйця, мідії, соєві продукти, рис. При цьому, ви завжди можете їсти будь-які овочі, фрукти і зелень. Бо лізин і аргінін - це амінокислоти, то вони перш за все містяться в продуктах, багатих білком.