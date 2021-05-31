У віруса немає шансів: нутриціолог назвала топ продуктів від герпесу

Вірус герпесу мучить багатьох, але не всі знають, що для того, щоб від нього позбутися, потрібно для початку змінити свій раціон харчування.
Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Катерина Йенсен.
Головне в лікуванні герпесу - це підтримка імунітету. Так, щоб він міг справлятися і пригнічував вірус, не даючи йому можливості проявлятися в вашому тілі у вигляді неприємних симптомів.
Проте, наука вважає, що раз заразившись герпесом, людина не зможе позбутися від нього назовсім. Тому які б заходи ви не робили, вони просто пригнічують вірус. З точки зору харчування, нам важливо:
Правда, майже завжди ці дві амінокислоти містяться в одних і тих же продуктах. Тому нам потрібно вибирати ті, які містять більше лізину, ніж аргініну. В ідеалі, щоб придушити герпес, лізину має бути в продукті в 2 рази більше, ніж аргініну.
Отже, яких продуктів варто уникати тим, у кого вискочив герпес:
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Навпаки, ось ці продукти варто включити в раціон під час висипання герпесу:
А ось досить нейтральні продукти: яйця, мідії, соєві продукти, рис. При цьому, ви завжди можете їсти будь-які овочі, фрукти і зелень. Бо лізин і аргінін - це амінокислоти, то вони перш за все містяться в продуктах, багатих білком.
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