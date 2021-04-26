Забудьте про косы и начес: стилист назвала прически, которые больше не в тренде в 2021

Лето наступит совсем скоро! В предверии тепла и хорошей погоды стоит разобраться, какие прически больше не актуальны.
Об этом на своей странице Instagram рассказал стилист Ольга Стильно-доступно.
Самая главная тенденция лета - естественность, лаконичность и минимализм. А вот что уже не в тренде, так это косы, платки, вплетенные в волосы, и многое другое.
Хвост. Если выбираете такую прическу, позаботьтесь, чтобы она выглядела лаконично. Никаких кос-"динозавриков".
Объем у корней, как и начес - уже не в тренде. Небольшие плавные локоны - это пожалуйста.
Сложные косы больше не в моде. Выбирайте лакончиный вариант.
Жемчужные заколки пора спрятать в дальний ящик, пока мода не переменится.
Упругие локины с лаком - в прошлом, привет, голливудская волна.
Платки - в тренде, но не стоит их вплетать в волосы.
Как бы ни хотелось сделать цветочек из волос, этим летом придется сдержаться. Стилист советует отдать предпочтение небрежно свисающим локонам.
Какая прическа уже не в тренде летом 2021 (фото: instagram.com/stilnodostupno)
Напомним, эти модели кед и кроссовок будут в тренде наступающим летом - колорблокинг и олдскул.
Не пропустите также: этот тренд покоряет Голливуд - стилист показала, как носить супермодные воротнички.