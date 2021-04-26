RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Забудьте про коси і начісування: стиліст назвала зачіски, які більше не в тренді в 2021

Автор: Тетяна Турчанікова

Літо настане зовсім скоро! Напередодні тепла і гарної погоди варто розібратися, які зачіски більше не актуальні.

Про це на своїй сторінці Instagram розповів стиліст Ольга Стильно-доступно.

Найголовніша тенденція літа - природність, лаконічність і мінімалізм. А ось що вже не в тренді, так це коси, хустки, вплетені у волосся, і багато іншого.

Зачіски, які більше не в тренді в 2021

Хвіст. Якщо вибираєте таку зачіску, подбайте, щоб вона виглядала лаконічно. Жодних кіс-"динозавриків".

Обсяг біля коріння, як і начісування - вже не в тренді. Невеликі плавні локони-це будь ласка.

Складні коси більше не в моді. Вибирайте лаконічний варіант.

Перлинні шпильки пора заховати в дальній ящик, поки мода не зміниться.

Пружні локіни з лаком - в минулому, привіт, голлівудська хвиля.

Хустка - в тренді, але не варто її вплітати у волосся.

Як би не хотілося зробити квіточку з волосся, цього літа доведеться стриматися. Стиліст радить віддати перевагу недбало звисаючим локонам.

Яка зачіска вже не в тренді влітку 2021 (фото: instagram.com/stilnodostupno)

Нагадаємо, ці моделі кед і кросівок будуть в тренді влітку 2021 - колорблокінг і олдскул.

Не пропустіть також: цей тренд підкорює Голлівуд - стиліст показала, як носити супермодні комірці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України прическастилист