Забудьте про коси і начісування: стиліст назвала зачіски, які більше не в тренді в 2021

Найголовніша тенденція літа - природність, лаконічність і мінімалізм. А ось що вже не в тренді, так це коси, хустки, вплетені у волосся, і багато іншого.

Зачіски, які більше не в тренді в 2021

Хвіст. Якщо вибираєте таку зачіску, подбайте, щоб вона виглядала лаконічно. Жодних кіс-"динозавриків".

Обсяг біля коріння, як і начісування - вже не в тренді. Невеликі плавні локони-це будь ласка.

Складні коси більше не в моді. Вибирайте лаконічний варіант.

Перлинні шпильки пора заховати в дальній ящик, поки мода не зміниться.

Пружні локіни з лаком - в минулому, привіт, голлівудська хвиля.

Хустка - в тренді, але не варто її вплітати у волосся.

Як би не хотілося зробити квіточку з волосся, цього літа доведеться стриматися. Стиліст радить віддати перевагу недбало звисаючим локонам.

Яка зачіска вже не в тренді влітку 2021 (фото: instagram.com/stilnodostupno)