Заражения и инфекции: косметолог рассказала всю правду про чистку лица

Многие слышали про процедуру чистка лица и думают, что она сделает кожу неузнаваемой, сияющей, чистой и гладкой. Но кроме пользы эта процедура может таить в себе множество опасностей.
Об этом в своем Instagram рассказала косметолог Яна Фокси.
Чистка лица не будет нужна в следующем случае:
Чистка лица нужна не всем (фото: pexels.com)
Чистка лица (я советую старую добрую механическую чистку) нужна в следующих случаях:
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Длительное воспаление. Воспалений не много, кожное сало не тугое, но по какой-то причине воспаление не спадает продолжительное время. В данном случае чистка необходима для того, чтобы не допустить рубцов и пигментации, которые неизбежны при длительном воспалении.
Важно: Не делайте чистку самостоятельно. Самым безобидным последствием могут стать пятна постакне, которые непросто вывести. Гораздо более тяжелыми последствиями могут стать заражение крови, золотистым стафилококком и другими инфекциями. Поэтому доверяйте лицо не иначе как профессионалу.
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