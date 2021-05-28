Зараження та інфекції: косметолог розповіла всю правду про чистку обличчя

Багато хто чув про процедуру чистка обличчя і думають, що вона зробить шкіру невпізнанною, сяючою, чистою і гладкою. Але крім користі ця процедура може таїти в собі безліч небезпек.
Про це у своєму Instagram розповіла косметолог Яна Фоксі.
Чистка обличчя не буде потрібна в наступному випадку:
Чистка обличчя потрібна не всім (фото: pexels.com)
Чистка обличчя (я раджу стару добру механічну чистку) потрібна в наступних випадках:
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Тривале запалення. Запалень не багато, шкірне сало не туге, але з якоїсь причини запалення не спадає тривалий час. В даному випадку чистка необхідна для того, щоб не допустити рубців і пігментації, які неминучі при тривалому запаленні.
Важливо: Не робіть чистку самостійно. Найнешкідливішим наслідком можуть стати плями постакне, які непросто вивести. Набагато більш важкими наслідками можуть стати зараження крові, золотистим стафілококом і іншими інфекціями. Тому довіряйте лице не інакше як професіоналу.
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