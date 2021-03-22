Голос країни 2021: лучшие выступления последнего раунда вокальных боев

При этом другие тренеры могут совершать "кражу" и забирать участника в свою команду.

Первыми на батл вышли участники команды Кароль Денис Потреваев и Евгения Фролова. Они исполнили песню "Неболей" Баста & Zivert. Дальше прошел Денис.

Фролова Евгения vs. Потреваев Денис - "Неболей" (видео: YouTube)

Еще одни участники команды Тины Кароль поразили своим выступлением. Речь идет о Никите Ломакине и Сауле Жумабековой, которые исполнили песню "Earned It" The Weeknd. Тина Кароль выбрала Никиту Ломакина.

Сауле Жумабекова vs. NIKITA LOMAKIN - "Earned It" (видео: YouTube)

Продолжили батлы участники команды Монатика - уличная певица Анна Гадомич и солист группы "Mountain Breeze" Александр Беляк. Они исполнили песню "Torn" Natalie Imbruglia. Дмитрий предложил Анне и Александру создать дуэт, и они согласились.

Беляк Александр vs. Гадомич Анна - "Torn" (видео: YouTube)

На батл вышли певица с псевдонимом GARNA Алена Левашева и фанат "Голоса" с Казахстана Александр Лим из команды Дорофеевой. Они исполнили песню "Закрили Твої Очі" Тины Кароль. Далее проходит Алена Левашева. Александра Лима "похитил" к себе в команду Олег Винник.

Левашева Алена vs. Лим Александр - "Закрили Твої Очі" (видео: YouTube)

На сцену вышли парни из команды Олега Винника - бэк-вокалист Сергей Коваленко против повара Андрея Диденко. Они исполнили песню "Майже Весна" Океан Эльзы. Дальше прошел Андрей Диденко.

Коваленко Сергей vs. Диденко Андрей - "Майже Весна" (видео: YouTube)

Бывший пограничник Петр Чернышенко и преподаватель вокала Влад Хохлан из команды Дорофеевой поразили всех песней "Спи Собі Сама" группы Скрябин. К нокаутам прошел Петр Чернышенко.

Чернышенко Петр vs. Хохлан Влад - "Спи Собі Сама" (видео: YouTube)